國開行開展首次彈性招標發行業務試點

國家開發銀行擬於23日在全國銀行間債券市場開展首次債券彈性招標發行業務試點。本次債券彈性招標發行將選擇關鍵期限、活躍度較高的國開債品種，發行規模彈性調整機製及有關操作安排將在相關發行文件中披露，併將於招標開始前，向市場公告。

據介紹，彈性招標發行是指金融機構在銀行間債券市場招標發行金融債券時，根據事先設定的規則，動態調整最終債券發行規模的行為。金融債券彈性招標發行通過央行債券發行係統進行。

國開行資金局負責人表示，國開債彈性招標發行遵照公平、公正、公開原則，通過市場化招標方式開展，嚴防風險，在滿足市場需求的同時，適度控製發行規模彈性調整比例，通過量、價雙方面内生調節機製，保護市場投資主體利益。此次彈性招標發行開辟了金融債券招標發行機製完善優化的新路徑，對於債券市場及各市場參與主體具有積極意義，有助於挖掘市場實際投資需求，降低債券市場波動風險，進一步完善金融債券招標規則和發行機製，優化金融資源配置，促進我國債券市場平穩發展。

來源：證券時報

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