【異動股】龍源電力(00916-HK)與華能新能源(00958-HK)大瀉

龍源電力(00916-HK)與華能新能源(00958-HK)昨日公布中期業績，股價今早隨即被狂沽。龍源電力現報6.31元，跌0.64元，跌9.209%。成交1200萬股，涉資7730萬元；華能新能源(00958-HK)現報2.56元，跌0.31元，跌10.801%。成交3370萬股，涉資8820萬元。
華能新能源昨)公佈，截至2018年6月30日止6個月，集團錄得收入為人民幣63.18億元，同比增長12.5%;公司權益股東應佔淨利潤為人民幣23.49億元，同比增長15.6%。每股盈利為人民幣22.23分，不派息。
公告稱，集團的主要業務為風電業務，由於風電場不同的風力狀況，於年度內某些特定期間產生較高的收入。一般而言，春季及冬季的風速會更有利於發電。因此，集團的收入和利潤在一年中存在波動。
龍源電力截至2018年6月30日止6個月，公司收入為人民幣133.63億元(單位下同)，同比增加8.51%，盈利30.72億元，同比增加27.22%，每股基本盈利0.3823元，不派息。營業收入增長主要由於風電分部期間售電及其他收入為95.80億元，同比增長21.3%，主要由於風電售電量上升所致。此外，火電分部2018年上半年的煤炭銷售收入為15.51億元，同比減少22.5%，主要由於煤炭銷量下降及銷售價格小幅上升共同所致；以及火電分部2018年上半年的售電收入為14.98億元，同比減少10.4%，主要由於火電售電量下降所致。
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