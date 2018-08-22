互聯網平台業務發展迅速 齊屹科技(01739-HK)業績表現靚麗

互聯網浪潮造就了無數個領域的獨角獸，其中專注於互聯網家裝行業的齊屹科技(01739-HK)已於上月成功登陸港股。在8月21日，齊屹科技交出上市後的第一份中期業績報告，截至2018年6月30日，公司錄得總收入約為人民幣275.58百萬元，同比增長33.8%。網上平台收入同比增長高達117.2%，約為人民幣160.29百萬元。公司經營現金流量淨額人民幣為29.20百萬元。

根據弗若斯特沙利文，齊屹科技是中國最大的網上室內設計及建築平台，2017年按GMV計算擁有25.7%的市場份額，主要業務包括營運室內設計及建築網上平台以及自營室內設計及建築業務。齊屹科技2018上半年取得靚麗業績，主要是由於互聯網平台業務表現突出。通過設計、裝修、施工等各個裝修流程的服務內容，提供了用戶互動交流分享的平台，建立了一個蓬勃發展的生態體系。截至2018年6月30日，超過8,083家室內設計及建築服務供應商進駐其平台，覆蓋全國多於308個城市。

流量作為貫穿一個平台發展的決定因素，齊屹科技的生態體系正吸引著源源不斷的服務供應商、用戶以及其他與室內設計及建築價值鏈相關的群體，帶動了平台流量。截至2018年6月止六個月，其網路平台的每月獨立訪客達46.3百萬名，較去年同比增長48.5%，其中2018年5月的每月獨立訪客達到54.31百萬名，形成高流量的優勢條件。同時，為進一步增強用戶的粘性，實現更好的服務匹配度，齊屹科技建立了人工智慧引擎和自動匹配系統，利用強大的客戶追蹤技術和大資料分析，為使用者和服務供應商提供更好的服務，並形成良好的口碑。

此外，齊屹科技已經搭建了材料供應鏈，其收入來自向特許經營商及第三方設計及服務供應商銷售從材料生產商購買的建築材料。預計用戶數將持續增加，向服務供應商提供推薦提供更多的機會。隨着更多的服務供應商使用平台接入客戶，預期室內設計及建築服務供應商利用其材料供應服務将不斷增長。截至2018年6月30日，材料供應鏈業務的收入由去年同期的約為人民幣4.33百萬元增加300.9%至約為人民幣17.35百萬元。尤此可見，齊屹科技的互聯網平台與材料供應鏈業務能產生協同效應，從而實現更大的變現能力。

隨著互聯網不斷的發展，齊屹科技不斷專注於網上平台的長期發展、積極豐富平台內容、加強推廣齊家寶服務及提升整體用戶體驗，以期滿足用戶的需要。當齊屹科技發展愈來愈多元化變現模式，將會為公司業務帶來更巨大的增長潛力。

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