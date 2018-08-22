iPhone新機將亮相 GIS轉強 認購權證報先爆近期大量

蘋果 iPhone 新機傳將於 9 月 12 日亮相，使觸控供應商 GIS-KY(6456-TW) 股價再度轉強，認購成交額開盤不到一小時就衝上逾 5000 萬元的水準，創近期新高，顯示不少投資人看好其後市，認購人氣居前 3 位。

隨著 GIS 近年來在蘋果新品供應鏈中攻城掠地，目前也積極開發屏下指紋辨識模組，再加上日前董事長周賢穎強調營運谷底已過，後市轉強契機受到市場期待。

除了新 iPhone 將亮相，供應鏈還傳出，蘋果已對零組件協力廠下達指令，iPhone 新機初期備貨量達 8500 萬支至 9000 萬支，較去年同期增加約 2%，反映新機銷售正面看待。

而 GIS 指出，營運谷底已過，第 3 季產能利用將滿載，下半年業績明顯轉強，暗示供應大客戶新產品出貨無虞。

法人認為，在蘋果供應鏈積極備貨下，其中 GIS 負責供應新 iPhone 觸控貼合，下半年營運爆發可期。

GIS 第 2 季獲利季增逾 37%，每股純益 (EPS)2.44 元，優於公司內部預期，上半年每股純益 (EPS)4.21 元，公司樂觀看下半年業績將明顯優於上半年。

若投資人看好 GIS 近期行情，有意透過權證擴大獲利槓桿，可留意 GIS 統一 84 購 01(082816-TW)、GIS 富邦 83 購 01(085106-TW) 和 GIS 兆豐 83 購 01(082746-TW)，均屬長天期近價平，與現股連動性高。