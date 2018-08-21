媒體：蘋果將推出「更廉價」MacBook Air 配備視網膜顯示屏

蘋果很快就要推出新產品了。

彭博社周二援引知情人消息稱，蘋果公司將在今年晚些時候推出成本更低的新款 MacBook Air，新機型的屏幕邊框更窄，且將首次在該產品線中配備高分辨率的視網膜顯示屏，屏幕尺寸保持在 13 英寸。

報導還稱，蘋果還將對 Mac Mini 進行升級，主要是更加專注於專業用戶。這可能意味著更高的價格，同時是該產品推出近四年以來的首次更新。

由於蘋果公司將重心轉移到 MacBook Pro 和 12 英寸 MacBook，作為蘋果目前最廉價的筆記本電腦，MacBook Air 過去三年裡沒有出現任何重大更新，最近一次只是在去年提供了更高性能的處理器升級，且是唯一一款沒有配備視網膜顯示屏的 Mac 產品。

以準確預測蘋果公司動態而出名的天風國際分析師郭明錤 (Ming-Chi Kuo) 上個月就今秋的蘋果發布會作出預測稱，蘋果將對 MacBook、MacBook Pro 處理器進行更新，推出「大幅提升顯示屏分辨率的」iMac，以及 Mac Mini。

他還預計，蘋果新推出的低價筆記本將可能不再命名「MacBook Air」。

今年年初就有消息稱，蘋果會在今年年底推出接替現有 MacBook Air 的入門級筆記本電腦，定價可能更加低廉。這似乎已經成了業界共識。

台灣電子時報本月中旬報導稱，代工廠商廣達將在今年第第四季開始為蘋果公司組裝新的廉價筆記本。

如果蘋果公司果真推出價格更親民的入門級筆記本電腦，則可能顯露出他們意欲進一步加強面向教育領域業務的意圖，旨在與谷歌在教育市場展開競爭。

今年 3 月底，蘋果公司發布了主攻校園用戶的平價新款 9.7 英寸 iPad，當時 CEO 庫克稱這款 iPad 的運行速度將比所有谷歌筆記本 Chromebook 都快。

當時蘋果還發布了名為 ClassKit 的教室管理新服務，開發者可以編寫融入 Schoolwork 服務的應用。教師可以將應用的某些內容發給學生，指導做課堂作業或者查看教學材料。

此前有報告稱，蘋果的個人電腦全球出貨量目前已升至業內第四位，預計新款入門級筆記本電腦將有助於他們穩固現有的市場地位。

儘管一年一度的秋季新品發布在即，但仍有分析師對蘋果股票持不樂觀立場。

研究公司 New Street 的分析師 Pierre Ferragu 在昨日的研究報告中表示，蘋果的銷量幾乎很難再有漲幅，投資者應該賣出這隻股票。不過，他主要是不看好 iPhone 的前景，稱明年 2019 年 iPhone 的收入將比華爾街的平均預期低 10 個百分點。