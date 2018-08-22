毛毛蟲資本開價每股13.16元收購大慶證51.02%股權 收購溢價14%

大慶證 (6021) 於昨 (21) 日宣布毛毛蟲資本將公開收購其 51.02% 股權，收購股數為 1.56 億股、每股收購價 13.16 元，相較於昨日 11.5 元收盤價，收購溢價為 14%，目前大慶證大股東莊氏家族持股比重達 8 成，毛毛蟲資本收購 51.02% 持股後，莊家仍將保留約 3 成股權。大慶證今年前 7 月自結稅後盈餘 1.32 億元，每股稅後盈餘 0.433 元，日前公司決議，因應未來發展及營運需求，提前處分非核心業務大慶票券、中霖創投股權，以充沛營運資金，處分收益分別為 1.2 億元、8273 萬元。



大慶證前董事長莊隆慶傳出個人在外投資失利請辭，立即胞妹莊明理接任董座並以專業經理人經營，證交所、櫃買中心均派員清查大股東有無挪用公司資金，迄今尚未傳出弊案，大慶證將在 15 日內召開審議委員會依法審查，以及召開董事會就審議會的審議結果對股東提供建議。