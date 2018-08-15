恒大FF廣州設總部 計劃10年後年產500萬輛

恒大健康 (0708-HK) 法拉第未來 (Faraday Future) 智慧汽車 (中國) 廣州恒大中心昨 (14) 日正式掛牌成立，註冊資本金 20 億美元 (約港幣 156 億元)，將全面負責 FF 在中國的技術研發及所有生產經營管理。公司計劃在大陸建設 2 大研發生產基地，10 年後產能計劃達到 500 萬輛。

恒大健康昨逆市升 7.7%，收報港幣 13.96 元，市值首次突破港幣 1200 億元，接近其母公司中國恒大 (3333-HK) 總市值的 1/3。

恒大健康股價

恒大健康副董事長兼恒大 FF 董事長在揭牌議式上表示，恒大 FF 已制定了長遠戰略規劃，未來 10 年，在中國華東、華西、華南、華北和華中地區，建設 5 大研發生產基地；目標在 10 年後，年產能計畫達到 500 萬輛，以 FF91、FF81 等多系列多車型產品面向全球市場。

他指出，目前 FF91 首台白車身已運抵美國漢福德生產基地，正式開始 FF91 的整車組裝工作，包括工程測試在內的各類嚴格測試也在同步推進，確保在 2019 年第一季 FF91 按時達到量產目標。

恒大集團總裁兼法拉第未來集團董事長夏海鈞表示，法拉第未來在全球擁有超過 1000 名科研專家及 380 件專利。恒大投資入主法拉第未來，就等於把世界最頂尖的新能源汽車技術全面引入中國，為中國汽車工業轉型升級，推動中國從汽車大國走向汽車強國。

他說，目前已有不少國家推出了禁售燃油車的時間表，發展新能源汽車是大勢所趨。未來 10 年甚至更長的時期內，新能源汽車的產銷都將保持高速增長，前景非常廣闊。

法拉第未來在多項技術指標上已領先行業標準，其首款高端車型 FF91 的百公里加速時間為 2.39 秒，最高續航里程 700 公里，擁有無人自動泊車、面部識別技術、無縫進入系統等技術。