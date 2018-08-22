收入利潤雙高速增長，來看看雅迪電動車如何轉換經營戰略

專註設計、研究、開發、製造及銷售中國高端電動兩輪車的企業——雅迪控股（01585-HK）於20日收盤後公佈了截至今年6月30日止六個月的中期業績公告。截至昨日收盤，雅迪控股報2.7港元，錄得1.12%漲幅。自2015年以來，雅迪不斷通過調整產品結構、加大研發、降低售價等戰略，完成從高低端產品至高端品牌的定位轉型。作為中國電動兩輪車的領軍企業之一，雅迪上半年的業績究竟表現如何？

結構均衡，中期成績單可喜

從中報的財務數據看來，雅迪中期的業績十分亮眼，上半年錄得收入45.8億人民幣，與2017年同期相比，增長約40.8%；毛利同比增長44.8%至7.1億人民幣，股東應佔溢利增加13.5%至1.95億人民幣。對此，財報中解釋道，集團收入和利潤雙雙取得高速增長主要是因為集團電動踏板車及電動自行車的總銷量同比增加41%。這個數據表明，隨著消費升級的趨勢越來越明顯，高端電動車在中國内地的需求依然強烈。

（資料來源：公司財報）

早在2015年，雅迪就聚焦高端市場，從品牌定位、品質標準、製造服務多個維度同步發力併引領電動二輪車產業向更高端升級。2016年，隨著中高端電動車的價格、銷量、毛利率的同時提升，雅迪完成從中高端定位到高端定位的升級，然而行業絕對龍頭未現。到了2017年，雅迪控股開始切換戰略，在不降低毛利率的情況下，通過“打價格戰”以獲取電動兩輪車的市場份額。

回顧2017年的財報數據，雅迪整體的銷售收入增長17.8%，承接了2015年、2016年的收入增長率放緩的趨勢；毛利減少13.6%，這主要是因為同比增加了25.9%的銷售成本所緻。從產品的分類上細看，電動踏板車及電動自行車的平均售價分别下降了5.1%和3.9%，以緻總銷量同比增加22.3%，從而帶動電動兩輪車的整體收入增加17.8%。從提高產品標準到降低售價，雅迪此舉能夠令行業整體的產品標準上升，許多雜牌小企業被排擠，使電動兩輪車行業的集中度上升。

（2017年全國電動車銷量排名前五位 消息來源：中國輕工業信息網）

2018年上半年，雅迪再次調整經營戰略，從整體比例來看，與2017年同期相比，產品收入結構更均衡；從產品分類來看，電動腳踏車和電動自行車的收入佔比均有所上升，公司主營優勢凸顯。對此，財報給出的解釋是，公司在今年上半年對電動踏板車和電動自行車的平均售價作出調整。其中電動踏板車的平均售價從2017年同期的1642元輕微下調至今年上半年的1638元，使得上半年的銷售收入增長較快；電動自行車的平均售價則從2017年上半年的1030元上升到今年上半年的1186元，銷售收入同比錄得輕微的0.8%漲幅，環比上漲1.4%。另外，雅迪在今年上半年現金及現金等價物同比增長47.9%，優異的現金流將有利於集團在行業中擴張和鞏固市場份額。

（資料來源：公司財報）

註重研發，專註打造高端電動車品牌

對電動兩輪車高端化趨勢，中國自行車協會理事長馬中超做出了專業分析。他指出，“十三五”時期電動自行車的發展將有幾大轉變：一是消費升級環境下邁向中高端；二是產品智能化及跨界整合；三是城鎮主導社會成型，人們出行方式將發生改變，消費潛力巨大。

因此對公司未來發展邏輯，雅迪依然將研發的重心放在打造高端品牌的產品上，併從2016年開始，不斷增加投入的研發資金。從中報數據可知，2018年上半年雅迪投入的研發費用佔據收入的2.3%，此比例在2017年同期為1.6%。2016年，雅迪與美國一家專門研發剪短電動兩輪車的公司Lightening Motors Corporation達成戰略合作，共同開發鋰電池自行車。在雅迪看來，鋰電池是未來高端電動自行車的大勢。

作者：黃玉婷

編輯：賀秋霞

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