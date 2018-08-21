【華冠投顧】08/21（二）處變不驚人工盤!!...開高走高百花齊放!!

◆盤勢分析

焦點個股：1402 遠東新、1718 中纖、2303 聯電、3576 新日光、6244 茂迪

美中貿易戰談判將於 8 月 22、23 日開始，道瓊持續上漲 89 點。台灣今早宣布與薩爾瓦多斷交！！反而開高走高，尾盤急拉收最高！！真的是個處變不驚盤！！控盤者作多穩盤的決心真的很大！！今日盤中護盤功臣有 2408 南亞科、2303 聯電、2354 鴻準、2357 華碩、2891 中信金等權值股一起拉升盤中漲點擴大，再加碼跌深反彈的龍頭 2327 國巨、2492 華新科穩住陣腳，昨日破底的矽晶圓 6488 環球晶、5483 中美晶、6182 合晶後今日急拉反彈，昨天 MLCC 穩住後，今日用同一手法來穩住低接矽晶圓或套牢矽晶圓的廣大投資者信心，化解矽晶圓融資斷頭危機…… 最後一盤再急拉 2330 台積電、1301 台塑、1326 台化、1303 南亞、6505 台塑化、2886 兆豐金…… 大盤漲 93 點，就是要回年線！！！可惜成交量僅 1,125 億（量能持續萎縮，真的是霸王硬上攻…… 跟進量不足，量價背離也要拉！！），日 K 收紅，合計上漲家數 962 家，下跌家數 448 家。

今天遍地開花，主漲跌深反彈，如 MLCC、矽晶圓 3016 嘉晶、6488 環球晶、3532 台勝科，PCB 6269 台郡，MOSFET 8261 富鼎，工具機 2049 上銀，光學族群 3406 玉晶光，二極體的 5425 台半，…… 遍地開花一片紅通通…… 跌深反彈股宜短不宜長，請記得嚴設停利停損！！

8 月 14 日老師分享的多頭強勢股－「金帥帥」2368 金像電，今天出現第四支飆漲停！！今日傳產也開花了，如 1718 中纖、1710 東聯、1402 遠東新，還有 7 月 6 日在節目分享，並送給全國粉絲的「Teddy Bear」4927 泰鼎持續上漲漲幅驚人，及「豐滿的太太楊貴妃」9910 豐泰又再創新高了！（148→→188 再送 5 元股利！！）……

PS.

也需留意指數反彈，但仍然有破底的股票，多數集中在太陽能，如 3576 新日光、3561 昇陽光、6244 茂迪。網卡部分 6150 撼訊因七月虧損，股價再破底……

最後祝大家明日操作順利！！！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資理財都有風險，請記得嚴設停利停損，順勢操作。

