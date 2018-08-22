

◆盤勢分析

1. 根據 FactSet 數據顯示，過去六季中，有五季企業獲利至少成長 10%。今年前二季，企業獲利成長至少 20%。週二美股上漲，漲幅介於 0.21 至 1.98％，S&P 500 指數週二創新歷史高點，並平了史上最長多頭市場記錄，美股四大指數短線偏多。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利大盤回穩。

(2) 均線：支撐為 5 日線，壓力為 10 日線至半年線。

(3) 技術指標：KD 開口閉合，9 日 K 值接近超賣區，短線有機會持續反彈。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在年線之上並站回 10 日線之上，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，選股方向可留意選股方向可留意半導體、蘋概、網通、工業 4.0、原物料、金融、生技、運輸。

4. 繪圖晶片大廠輝達發表搭載該公司近年最強 GPU 架構圖靈（Turing）的新晶片，外資花旗環球證券搶在第一時間發布報告指出，輝達新晶片將由 2330 台積電代工，9 月 18 日出貨；另外，首次採用台積電 7 奈米的超微新晶片也可望更快拉貨，將帶動台積電營運旺到 2019 年。台積電 2019 年仍為機會與挑戰並存的一年。

5. 網路生活平台數字科技（5287）昨（21）日表示，朝擴大房屋交易、汽車及人力媒合平台布局。數字科技副總邱建銘表示，積極跨向新建案及新車市場，除刊登收入外，要提升廣告收入，搶進一年 30 億元新建案廣告市場，目前廣告占營收比約 3%，未來盼提升到一成。數字科技短線重要支撐為 10 日線附近。

6. 國外科技網站 MacRumors 引述德國電信網站 Macerkopf 報導，德國電信業者在預告預購活動時，意外爆料指今年新款 iPhone 德國預購日可能落在 9 月 14 日，讓蘋果新品有可能在 9 月 21 日開賣的消息意外走光。比起組裝廠都在 9 月初才開始組裝 i7、i8，今年的 iPhone 提前至 8 月中上旬就開始組裝，業界人士透露，蘋果給代工組裝廠的要求是在發表會之前，每一款 iPhone 都要備妥上百萬支的庫存。蘋概為近期台股電子類股的主流之一。

7. 大陸手機品牌今年以來開始加大力道導入整合觸控暨驅動 IC（TDDI），法人看好，驅動 IC 廠聯詠（3034）在晶圓代工廠產能支援下，聯詠又奪下陸系手機 TDDI 大單，今年下半年 TDDI 出貨量將可望達到 8,000 萬套水準，全年將挑戰賺回超過一個股本。聯詠短線重要支撐為月線附近。

