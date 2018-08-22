台股盤前─外資偏多有助盤堅上攻 補量當務之急 蘋概蓄勢待發

台股昨 (21) 日震盪走高，終場上漲 93.15 點，收在最高點 10792.2 點，並收復年線位置，惟成交值縮至 1125.31 億元，今 (22) 日開盤前，觀察到主要歐美股均溫和上漲，法人認為，外資期現貨已略偏多布局，不過，成交量需進一步放大才有利多頭持續向上攻堅，而目前蘋概供應鏈的好消息陸續出籠，可留意相關個股走勢。

三大法人昨同步買超共 87.69 億元，其中，外資買超 61.31 億元，已連續 2 日呈現買超，使資金外移的壓力稍緩，，而投信買超 7.33 億元、自營商買超 19.05 億元。

台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 1103 口至 3494 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 370 口至 35310 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 97 口至 10166 口。

美股方面，道瓊工業平均指數收高 63.60 點或 0.25% 至 25822.29；Nasdaq 指數收高 38.17 點或 0.49% 至 7859.17；S&P500 指數收高 5.91 點或 0.21% 至 2862.96，不僅創歷史新高，並平了史上最長多頭市場記錄；而費城半導體指數收高 26.18 點或 1.98% 至 1348.28。

外電報導，蘋果 iPhone 新機將於 9 月 12 日亮相，9 月 21 日開賣，業界人士透露，大立光、GIS、可成等零組件協力廠已陸續出貨，組裝廠鴻海、和碩也正動員組裝，供應鏈業績有望一路旺到年底。

同時，供應鏈傳出，蘋果對零組件協力廠下達指令，新機初期備貨量將達 8500 萬支至 9000 萬支，若以平均數換算，不僅未低於去年同期，更約年增 2%，反映正面看待新機銷售。

另一方面，蘋果將在 9 月的 iPhone 新機發表會中，同時發表新款 MacBook Air，由於是 7 年來首度更新，市場預期將升級成 Retina 高解析度螢幕，相關供應鏈看俏。

華碩手機事業多年虧損，近期又傳出內部要求「收攤」的聲音。華碩昨日強調，不會放棄手機事業，且鎖定東南亞、中南美等市場全力搶攻，然而原訂第 3 季手機部門轉虧為盈的目標，已延後至第 4 季。

電動車大廠特斯拉今年負面消息不斷，最新傳出特斯拉曾試圖延後付款給幾家供應商，甚至有一些小型供應商過去幾個月內曾宣稱，未如期收到特斯拉的款項。

就整體大盤來看，法人認為，台股雖已重回年線 10781 點支撐，但是若後續量能無法進一步放大，指數仍難脫區間震盪格局，目前市場正持續觀望 8 月 23 日之後的美中貿易協商結果。