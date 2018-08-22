【大慶證券】盤前分析－台股重回年線  萬事俱備只欠量能



◆盤勢分析

美國股市持續走強，在中美貿易紛擾淡化下，市場逐漸反映強勁的經濟體質與亮眼的企業表現，美四大指數全數上漲，除 S&P 500 盤中觸及歷史新高外，費半也回神大漲 1.98%。川普批 Fed 升息，使美元指數持續回檔，昨日再跌 0.72% 收在 95.21，美元指數走勢趨緩，亞幣獲得喘息空間，昨日陸股也從谷底翻揚，上漲 1.31%，整體來看，國際股市回穩，且亞幣資金外流趨緩，均對後續台股反攻有加分效果。

台股昨日開高走高，終場上漲 93 點收在 10792 點，成交量 1137 億。從技術面看，台股重新站回年線，多頭氣勢未歇，且外資現貨連兩日買超，大盤融資餘額續降，籌碼趨於穩定也有助短線台股反彈，惟成交量持續萎縮，指數無量反彈，短線上仍未出現明顯轉強跡象，後續需量增收中長紅，才可重啟多方氣勢。另外櫃買指數昨日雖上漲 1.47%，然而同為無量反彈，線型明顯偏弱，短線上需盡快帶量反攻，否則不排除回測前低 136.88 點的可能，恐對中小型股走勢造成較大壓力。

觀察盤面，光學族群傳統旺季來臨，股王大立光續漲 2.4%，激勵同族群的玉晶光、先進光等股價上漲超過 4%，大立光先前股價遭到修正，然而短線上已有止穩跡象，後續若能打底向上，將有助族群轉強。IC 設計類股走勢續強，包含盛群、世芯 - KY、創意等漲幅均在 3% 之上，此外像瑞昱、聯詠、原相… 等也都有表現，族群時逢第三季傳統旺季，出貨動能續強，也是可留意的方向，另外芯前賣壓較重的 PCB 與矽晶圓昨日也普遍出現報復性反彈，包括 PCB 的台郡、臻鼎 - KY… 等，以及矽晶圓的環球晶、中美晶… 等，電子類股普遍走升。傳產類股方面，紡織股時序漸入秋冬旺季，類股漲勢延續，從上游生產聚酯及其原料的東聯、遠東新、中纖等，生產織布的利勤，到生產成衣及鞋類相關的儒鴻、百和… 等普遍都出現明顯漲勢，部分類股位階相對較低，隨著漸入旺季營運升溫，有助股價表現，為可留意的方向。最後中美貿易紛擾淡化，激勵上游工具機族群上漲，上銀、直得、亞德客 - KY 均有表現，惟類股籌碼上有轉趨凌亂跡象，在未打出明確底型轉強前，不建議輕易進場低接。類股位階相對較低，隨著漸入旺季營運升溫，有助股價表現，為可留意的方向。

