三大法人買超87.68億 外資買超股集中金控股、鴻海遭連2賣

台股今 (21) 日開低震盪走高，尾盤再加碼點火權值股，推升指數收在最高的 10792.2 點，上漲 93.15 點，順利收復年線，統計三大法人買超 87.68 億元，連續兩天買超，其中外資及陸資買超 61.3 億元，合計兩天買超 99.02 億元；買超前十大個股中金控股達 5 檔，並持續賣超鴻海，已連續 2 天賣超。

美中貿易傳出將重啟談判消息，陸股破底後連續 2 個交易日上漲，台股今日開低走高，股王大立光 (3008-TW) 穩住多頭軍心，帶動蘋概股持穩表現，被動元件、矽晶圓、記憶體等股跌深反彈，加上傳產股、金融股助攻，終場收高。

統計三大法人買超 87.68 億元，其中外資及陸資 (不含自營商) 買超 61.3 億元，投信買超 7.33 億元；自營商買超 19 億元，外資連兩天買超 99.02 億元。

台指期淨部位部分，三大法人淨多單增加 1103 口至 3494 口，其中外資加碼多單 376 口，未平倉口數達 35310 口，外資持續期現貨同步作多。

以外資買賣超標的來看，股王大立光雖遭賣超 61 張，但股價收紅，為盤面上的多頭指標股，鴻海及台積電則面臨外資較大賣壓，鴻海連兩天遭到賣超 6440 張，而外資大力買超金融股，買超涵蓋元大金、玉山金、台新金、國泰金、合庫金與彰銀等。

統計外資買超前十大個股包括元大滬深 300 正 2，買超 61566 張、富邦上証正 2，買超 23116 張，其次元大金，買超 13876 張、聯電，買超 9154 張、玉山金，買超 7908 張、台新金，買超 7343 張、中鋼，買超 6958 張、華邦電，買超 6726 張、國泰中國 A50 正 2，買超 6707 張。

外資賣超前十大個股包括富邦 VIX，賣超 11824 張，鴻海，賣超 5373 張、錸德 ，賣超 4835 張、彩晶，賣超 4553 張、 微星，賣超 3441 張、華通，賣超 3036 張、華新，賣超 2678 張、和碩，賣超 2498 張、中壽，賣超 2337 張、台積電，賣超 2154 張。

法人認為，從技術面來看，指數日 K 連二紅，收復 5 日線與年線，日 KD 指標即將黃金交叉向上，但是均線仍持續彎頭向下，上檔反壓重，在市場價意願謹慎下，恐仍將是量縮整理格局，預期短線將在年線上下震盪築底。