全球最大礦業巨頭必和必拓公佈財報 股利創紀錄

全球最大的綜合礦業公司必和必拓 (BHP-US) 週二 (21 日) 公布財報，2018 財年淨利下跌了 37% 至 37.1 億元，低於去年同期的 58.9 億美元。但去除一次性開支，獲利上漲 33% 至 89 億美元，超越分析師預期，歸功於大宗商品價格上漲和產量增加。

圖片來源：BHP Billiton

必和必拓報告稱，損失的 52 億美元減值費用，主要與該公司的美國陸上石油和天然氣資產有關，該公司已達成出售交易。該公司當時表示，一旦交易於 10 月份完成，會將這筆現金用於股息或股票回購。週二必和必拓也宣布將發放每股 63 美分的末期股息，該公司全年派息金額從去年的 83 美分上升至每股 1.18 美元，創歷史紀錄。

「我們以 108 億美元的價格出售我們的在岸美國業務，開始了新的一年，一旦完成，我們希望將淨收益歸還股東。」執行長 Andrew Mackenzie 說。

必和必拓的商品受到商品價格上漲影響甚多。石油、銅和煉鋼的平均價格分別上漲 26%、23% 和 9%。然而鐵礦石價格略微走軟，下跌 3%。

此外，該公司的礦產也在增加，全年銅產量成長 32%，鐵礦石產量成長 3%，煉鋼煤產量增長 7%。不過，石油方面產量下滑 8%。

由於美國貿易保護主義抬頭，必和必拓認為，對全球經濟成長的威脅有所增加。「美國經濟的近期前景良好，週期性基本面穩固。然而，我們預計保護主義的增加會對消費者的購買力和國際競爭力將產生影響。」

必和必拓還預測 2018 年中國經濟成長將放緩。由於中國是自然資源的最大買家，大宗商品生產商都將面臨中國經濟放緩的挑戰。