【異動股】食品飲料板塊持續強勢 絕味食品(603517-CN)漲近8%

午後，食品飲料板塊持續強勢，截止發稿，絕味食品(603517-CN)漲7.96%報39.18元，安井食品(603345-CN)漲7.32%報35.62元，中炬高新(600872-CN)漲6.08%報26.47元，涪陵榨菜(002507-CN)漲5.85%報24.97元，安琪酵母(600298-CN)、恒順醋業(600305-CN)、伊利股份(600887-CN)、千禾味業(603027-CN)等漲逾4%，海天味業(603288-CN)、天潤乳業(600419-CN)、桃李面包(603866-CN)等多股上漲逾3%。

東北證券表示，整體來看，抛開當前市場情緒波動帶來的影響，從基本面角度看，大眾食品消費板塊保持向好態勢，且經過前期回調後目前估值更顯優勢。從已公佈中報或業績快報的公司數據上看，大眾消費品方面，涪陵榨菜營收增長34%、淨利潤增長78%，安井食品淨利潤增長37%，中炬高新淨利潤增長58%，大眾食品均有平預期或超預期的表現。而今年是區域大眾食品的消費升級之年，而相關公司的業績也在不斷印證這一邏輯，下半年該邏輯仍有望持續發酵。

細分板塊領域，中金公司表示更為看好功能飲料市場，尤其看好其細分板塊能量飲料市場，因該市場規模大、增速快、龍頭能夠享有超額利潤率水平，當下在中國市場一家獨大的紅牛勢微，而本土品牌增長迅猛，市場内生增長與結構性增長機會併存。

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