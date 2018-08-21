【異動股】5G概念股午後拉升 新易盛(300502-CN)等2股漲停

午後，5G概念股異動拉升，截至發稿，神宇股份(300563-CN)漲停，新易盛(300502-CN)漲停報16.53元，移為通信(300590-CN)漲8.34%報24.55元，金信諾(300252-CN)漲7.93%報9.12元，新雷能(300593-CN)漲6.93%報17.27元，奧士康(002913-CN)漲5.7%報41.00元，朗瑪信息(300288-CN)、邦訊技術(300312-CN)等漲超5%。

消息面上，工信部黨組成員、副部長羅文組織召開座談會，當面聽取全國政協委員、中國信科集團董事長童國華的意見建議，會同相關部門共同研究推動5G技術發展及產業應用的政策措施。羅文強調，下一步，工信部將重點開展三方面工作：一是著力夯實5G網絡建設基礎;二是充分發揮典型應用的輻射和示範效應;三是積極構建5G產業鏈協同創新的生態體係。

分析認為，5G頻譜劃分將為5G商用奠定堅實基礎，表明國家對5G的推動決心不改，2020年商用目標不變。機構預計5G宏站及室分站數或為4G的1.3倍，投資規模或為4G的1.5倍，建設起於2018年，出業績或在2020年，其中傳輸側峰值建設期或在2020-2021年，無線側峰值建設期或在21-23年。

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