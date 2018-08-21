【異動股】白酒板塊漲幅居前 貴州茅台(600519-CN)大漲逾4%

今日，市場人氣回暖明顯，三大股指齊齊漲超1%。白酒板塊漲幅居前，個股悉數飄紅，截止午後發稿，古井貢酒(000596-CN)漲6.25%報78.00元，伊力特(600197-CN)漲5.39%報19.17元，山西汾酒(600809-CN)漲5.16%報48.11元，口子窖(603589-CN)、今世緣(603369-CN)、順鑫農業(000860-CN)、洋河股份(002304-CN)等漲近5%，五糧液(000858-CN)漲4.09%報64.57元，貴州茅台(600519-CN)漲4.03%報670.79元，泸州老窖(000568-CN)、老白幹酒(600559-CN)等漲幅均超3%。

數據顯示，2018年第二季度，白酒產銷率為103.00%，較2017年的97.8%大幅回升。如果說，2017年的白酒產銷率較2012年以後的任何年份都要略好，2018年上半年白酒產銷率進一步上升，表明白酒消費上升較快，需求端比較紮實。

良好的供需關係也令酒企業績向好。8月，上市公司半年度業績陸續出爐，目前來看，白酒行業業績在今年上半年集體迎來高增長。其中，作為領頭羊的貴州茅台，今年上半年實現淨利潤157.64億元，同比增長40.12%;老白幹酒的淨利潤為1.46億元，同比翻兩倍;水井坊的淨利潤為2.67億元，同比增長了134%;酒鬼酒、伊力特、今生緣的淨利潤增幅都超過30%。

方正證券發佈研究報告指出，目前來看，白酒行業基本面併無明顯變差的迹象，基本面一直平穩。從近期的渠道調研信息來看，行業需求比較平穩，茅五泸等高端價格回升，基本面沒有問題，從目前已經公佈的茅台、五糧液、古井、口子窖、今世緣等中報業績來看，比一季度均有加速，也側面反映公司對於全年業績的信心。目前白酒重點龍頭的估值均回調至20倍左右，甚至更低，配置性價比突出，建議在市場悲觀的時候把握佈局機會。

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