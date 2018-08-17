逾10大行砍騰訊目標價 資金大戰權證市場 多方退守304元

騰訊 (0700-HK) 交出遜色的業績後遭大行集體「踐踏」，股價大幅低開 5% 後走勢反覆，全日正股連輪證 (權證) 成交高近港幣 300 億元，佔大盤成交量 24%，相當於昨日每港幣 10 元成交，就有 2.4 元買賣騰訊。

在單日 73 隻騰訊牛證陣亡後，多方普遍以收回價在 304 至 308 元水平的騰訊牛證為目標，有基金指會考慮在 300 元水平買貨。

昨日有超過 10 間大行大砍騰訊目標價，其中中銀國際予目標價為 390 元，是少數大行予騰訊目標價低於 400 元。券商普遍認為，騰訊被下調目標價，主要基於其遊戲業務面臨監管政策不確定，以及產品更迭的壓力，但大部分仍維持其「買入」或「增持」的評級。

看空的德銀發表報告，表示深信騰訊遊戲業務疲弱，只屬短暫現象，並不反映存在結構性及監管阻力。曾在 2009 年底，也出現過遊戲延期或取消等類似問題，當時以半年時間解決。更重要是遊戲業務用戶群正擴張，料可為未來強勢商業化鋪路。故該行將其目標價由 452 元下調至 396 元，但仍維持「買入」評級。

看多的高盛則表示，騰訊第二季手遊收入按年僅增長 19%，較該行原預期增長 45% 低，主要是熱門遊戲貨幣化的進程受阻，個人電腦遊戲收入也按年跌 5%，同樣差過該行原預期的升 1%。

不過，高盛仍重申騰訊「買入」評級，只下調其目標價 6% 至 476 元，並下調騰訊 2018 年至 2020 年每股盈利預測，分別為 9.65、13.07 及 17.4 元，指目前相當於預測 2018 年及 2019 年本益比各為 37.2 倍及 25.7 倍。

花旗則對騰訊的管理仍有信心，料可度過難關摩根士丹利也認為騰訊戲業務存在不確定，但不是結構性問題。該行維持「增持」評級，但目標價由 498 元削至 430 元。

富瑞估計，《我叫 MT4》及《聖鬥士星矢》兩款遊戲將可支持騰訊第三季表現，惟要到末季才可見明顯反彈。該行將騰訊 2019 年非通用會計準則計算的每股盈利目標下調 7%，維持「買入」評級，削目標價 7% 至 460 元。

騰訊在低氣壓下開市低見 319 元、大跌 5%，惟其後博反彈的買貨身影湧現，跌幅一度收窄至 1.2%，但收市跌幅再擴大至 3%，報 325.8 元，連跌 5 日，累計跌 12.6%，市值累計蒸發 4456 億元。騰訊創近一年低位後，市值已跌至 3.1 兆元，較高位共蒸發 1.4 兆元。

騰訊股價

「北水」也未罷休，昨日騰訊港股通淨沽額 14.6 億元，累計 8 月至今已有 113.3 億元資金撤出。另外，騰計 9 日 RSI(相對強弱指數) 進一步跌至 23.5 的超賣水平，但與 8 月初 18.8 的低位仍有距離。

騰訊昨天正股成交高達 224.7 億元，為 3 個月最多，輪證成交額亦多達 73.7 億元，當中逾 62 億元或 84.5% 為牛證及認購證成交。按法興網站數據，騰訊熊證街貨昨全線減少，相反收回價在 304 至 307.8 元水平牛證昨街貨大增 2100 萬份，至 6630 萬份最重倉，其次為 312 至 315.8 元街貨，達 6620 萬份。牛熊比例為 74.3% 比 25.7%，反映輪證投資者仍以博反彈為主。

香港《明報》引述瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰表示，騰訊放榜前有巨額資金掃入其熊證及認沽證 (PUT)，相關資金在昨日開市陸續獲利平倉，惟及後市場仍以博騰訊反彈為主。

法興證券上市產品銷售部副總裁蔡秀虹認為，在連日跌市後騰訊熊證普遍已遠價，選擇有限，該行昨輪證資金普遍以流入購證為主。

東驥基金管理董事總經理龐寶林表示，騰訊分拆的業務及相關半新股陸續跌破招股價，分拆概念已難再支撐股價，加上遊戲業務政策風險上升，估計仍有再跌空間，旗下基金早前已減持部分持倉，但指現水平減持已不吸引，反而 300 元水平或會考慮進場。