台灣主要報紙重要財經新聞 2018年8月21日

台股受限美中貿易戰威脅，在內外資法人退場觀望下，近三個月高價股族群股價「倒退嚕」，昨（20）日上市櫃總成交量更萎縮至 1,448 億元，為 4 月 3 日來最低量，加上昨天指數已連續四個交易日失守年線，為近兩年多來首見，掀起市場資金行情大退潮的疑慮。

晶圓代工二哥聯電昨（20）日召開股東臨時會，順利決議通過轉投資子公司蘇州和艦將在大陸上海證交所以 A 股掛牌上市申請案。聯電財務長劉啟東表示，在獲得股東臨時會通過後，聯電子公司蘇州和艦首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票並申請在上證上市案，會儘速提出申請。

經濟部昨（20）日公布今年 7 月外銷訂單統計。隨著資訊通信產品及電子產品步入接單旺季，7 月接單金額為 418 億美元，創歷年同期新高，年增 8%，超乎預期。經濟部看好，今年全年接單暢旺，有望突破 5,000 億美元，創下歷史新高。



經濟日報

台股資金行情退潮

上月外銷訂單 超預期

公股行庫徵才 招考千人

工商時報

機器人心臟 上銀自製成功

聯電 通過和艦赴 A 股上市

蘋果 A13 處理器 台積囊中物

聯合報

美學者：貿易戰不利美經濟

名牌包轉進 「柬、越」製造來了

義大利 歐洲未爆彈

蘋果日報

聯電董座洪嘉聰：未來採 高配息

這支新哀鳳只要 6600 華強北搶先

中國 IC 人才大缺 勢必磁吸台幹

中國時報

金融帳 2 年淨流出 3.8 兆

新南向風險高 投資額不增反減

機師罷工誰辛酸？誰虛偽？

自由時報

智慧機械抵稅縮水 擬限中小企業

美光加碼台灣 前 7 月僑外投資轉正

鼓勵申請 創業天使投資門檻擬放寬