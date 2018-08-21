〈房產〉中信里昂：港房市未來1年跌15% 上半年漲幅全吐回 喊賣地產股

中信里昂發表研究報告指出，香港房市基本面正在改變，如利率上升、經濟環境轉差、新盤供應上升、大型發展商減價賣房等，認為房市上升周期快將逆轉。該行預期，未來 12 個月香港房價最少下跌 15%，意味上半年的漲幅或被全面蒸發。

報告指出，香港特首林鄭月娥於 6 月份推出多項增加房市未來供應新招，縱使一二手住宅價格仍在上升，但已見有二手業主接受議價，減價促使成交個案增加。該行對未來房價走勢亦轉趨審慎，預料在利率上揚、經濟放緩、人民幣貶值等因素疊加下，香港房市基本面將面對近 15 年以來最大挑戰。

中信里昂分析，香港 3 個月銀行同業拆款利率 (Hibor)，由過往 9 年不足 1% 升至 2% 水平，股市出乎預期自高位調整 17%，反映經濟放緩，以及人民幣兌美元貶值 9%。

圖：香港銀行公會

該行指，現時已見大型發展商減價、市民買房負擔能力減弱、銀行亦擬提高最優惠利率。此外，政府打算收緊非本地居民買房，又或加快批出預售屋、增加供應等，都可能成為房價轉跌的「最後一根稻草」。

中信里昂直言，目前房價已到了難以負擔水平，不排除市場情況會隨時惡化，並預期未來房價走勢將會逆轉，預料未來 12 個月房價將會下跌 15%，亦即重返年初水平。該行並預料地產股股價將「跑輸大市」，予地產股「減持」評級。

該行下調多間發展商評級及目標價，其中新地 (0016-HK) 目標價下調 30% 至港幣 105 元，評級為「賣出」；恒地 (0012-HK) 評級亦下調至「跑輸大盤」，目標價為港幣 40 元；信置 (0083-HK) 目標價降至港幣 13 元，評級降至「跑輸大盤」；新世界發展 (0017-HK) 目標價降至港幣 11.5 元，評級由「買進」降至「跑贏大市」。地產股中，里昂較看好長實集團 (1113-HK) 及恒隆地產 (0101-HK)。