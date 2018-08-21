台股盤前─年線之下築底 量縮觀望氣氛濃厚 觀察兩大回穩指標

受美中貿易戰影響，投資人心態轉趨謹慎，昨 (20) 日台股量縮觀望氣氛濃厚，指數在平盤附近上下游走，終場小漲 8 點，收 10699.05 點，成交量 1132 億元，呈現價漲量縮格局。分析師表示，接下來若被動元件不再續跌、美中貿易戰可望協商告一段落，台股就有機會走穩並反映下半年旺季行情。

昨日三大法人合計買超 21.13 億元，終止連七個交易日賣超，外資買超 37.72 億元，投信買超 1.13 億元，自營商賣超 17.72 億元。期貨部分外資增加 2754 口多單，期現貨同步看多，大盤整理，籌碼還是偏向多方。

觀察今 (21) 日盤面焦點，大陸生態環境部再開展藍天保衛戰重點區域強化督查工作，對京津冀及周邊地區的 180 個縣市和區進行督查，市場擔憂，密集督察工作，恐讓 PCB 廠商營運受干擾，並不利供應商供貨。

根據知名分析師郭明錤最新出爐的報告中指出，2019 年的新款蘋果 iPhone 因內部沖壓件總價，可能因設計更複雜而提升，其中沖壓件廠聯德控股 - KY 可望為新款 iPhone 的主要受益者。

關鍵零組件暨工業機器人大廠上銀科技宣布，成功量產機器人關鍵零組件諧波減速機產品，這也是全球繼德國與日本後，第 3 家可量產符合國際標準的諧波減速機廠商，上銀掌握機器人關鍵零組件三大核心技術，在機器人零組件領域達到 100% 自製化。

分析師表示，目前台股在年線之下築底，尚未扭轉局勢，而各族群在築底過程中，出現技術性的跌深反彈；展望後市，若被動元件後續不再續跌，台股有機會走穩，此外，月底是美中貿易戰是否加劇的關鍵時間點，若能協商並告一段落，台股則有機會反應下半年的旺季行情。