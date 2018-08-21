【大慶證券】盤前分析－外資期現貨翻多  台股醞釀轉強



◆盤勢分析

美股指數漲勢延續，除費半外，道瓊上漲 0.35% 創波段新高，S&P 500 上漲 0.24% 收在 2857 點，距歷史新高 2872 點僅一步之遙，僅費半在輝達與應材財測不如預期下，持續在年線上弱勢整理，所幸美元指數走勢趨緩，川普對聯準會提高利率感到不滿，使美元指數昨日下跌 0.32%，走勢回檔有助減輕亞幣趨貶壓力，對後續亞股走強有加分效果。

美中重啟談判，然而雙方態度依舊強硬，仍未見明顯的停戰跡象，使台股昨日呈現弱勢整理，終場小漲 8 點收在 10699 點，成交量 1147 億。從技術面看，成交量進一步下滑，市場偏向觀望，所幸指數持續守在連結 4/26 與 7/6 的上升趨勢線約 10680 點位置，台幣也緩步升值，股市資金動能提升，同時外資期貨多單加碼 2754 口，現貨也買超 37.4 億，均有助指數後續反轉向上。反觀櫃買指數頻頻破底，昨日下跌 1.33% 收在 139.71 點，跌破今年 2/9 的收盤低點，架構明顯偏弱，短線上需盡快帶量反攻，否則不排除回測前低 136.88 點的可能，恐對中小型股走勢造成較大壓力。

觀察盤面，全球前三大智慧手機品牌的新機陸續登場，激勵股王大立光上漲 3.61%，惟股價仍未站回年線，且成交量進一步下滑，恐在此呈弱勢整理。另外被動元件族群尾盤大單敲進，國巨、華新科兩大指標股價揚升，激勵同族群走揚，惟個股籌碼仍不穩定，且當沖比例較高，如國巨與華新科 8/20 當沖比重均達七成之上，盤中震幅較劇，需多加留意，而 IC 設計族群依舊相對抗跌，義隆漲勢延續，智原、敦泰、創意… 等盤中由黑翻紅，族群時逢第三季傳統旺季，出貨動能續強，為盤面相對抗跌的族群，可持續留意，反觀蘋概股與矽晶圓表現弱勢，尤其矽晶圓族群的環球晶、中美晶… 等股價跌幅達 6% 之上，產業面雖尚無見到明顯問題，半導體矽晶圓供應依舊吃緊，惟在類股在未打出明確底型轉強前，不建議輕易進場低接。傳產類股方面，紡織股表現亮眼，隨著時序漸入秋冬旺季，百和、聚陽、寶成… 等紡織類股同步上漲，另外塑化、鋼鐵、水泥等族群走勢也是相對穩健。整體來看，傳產類股走勢相對抗跌，部分供需市場改善、第三季進入傳統旺季的類股，仍是可持續留意的方向。

