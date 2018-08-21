

◆盤勢分析

1.PepsiCo 公司同意以 32 億美元，或每股 144 美元，併購 SodaStream。Tyson 食品公司證實以 21.6 億美元現金併購 Keystone 食品公司。週一美股漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.10 至 0.35％，美股四大指數短線偏多。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利大盤回穩。

(2) 均線：支撐為 08/16 低點 10,606 點至 07/06 低點 10,523 點，壓力為年線至半年線。

(3) 技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值接近超賣區，短線醞釀反彈。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 10,606 點之上並站回年線之上，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，選股方向可留意選股方向可留意半導體、蘋概、網通、工業 4.0、內需、金融、生技、車用。

4. 經濟部昨（20）日公布 7 月外銷訂單 418 億美元，創下歷年同月新高，年增 8.4％，主因除了傳統貨品持續熱絡外，資訊通信產品、電子產品、機械等訂單也「回神」，同創新高，這意味進入電子產業旺季，景氣動能將接棒延續，全年外銷訂單總額可望突破 5,000 億美元大關，創下歷史新高紀錄。長線需觀察貿易戰對外銷的影響程度。

5. 聲學元件廠康控 - KY（4943）昨（20）日召開法說會，財務長表示，隨著美系大客戶即將開始拉貨，下半年聲學元件放量出貨，產能利用率將一路滿載至年底，營收高峰估計落在 9 至 11 月，預期全年獲利將優於去年，挑戰賺逾一個股本。APPLE 手機能否熱賣將攸關康控營運增溫的延續力道。

6. 偉詮電（2436）快充 IC 接單報喜，市場傳出打進華為將於今年第四季推出的新機 Mate 20 供應鏈，並於今年第三季起開始逐步放大出貨量。法人看好，偉詮電在 USB-PD 晶片、手機相關快充 IC 支撐帶動下，今年第三季合併營收有機會季增雙位數成長，推動全年營收拚新高。手機快充滲透率提高將有利偉詮電營運成長。

7.2049 上銀科技發展機器人有重大突破，昨（20）日發表有機器人心臟之稱的諧波減速機，齒形寬度、深度各僅 2 個髮絲，是全球第三家量產且符合國際標準的廠商，打破仰賴日、德供貨局面，上銀諧波減速機應用在上銀工業用機器人，也銷往日本及韓國，並與國內機器人大廠洽談合作。上銀營運需觀察本波工業自動化庫存去化速度。

8.2303 聯電昨（20）日召開股東臨時會，順利決議通過轉投資子公司蘇州和艦將在大陸上海證交所以 A 股掛牌上市申請案。聯電財務長劉啟東表示，在獲得股東臨時會通過後，聯電子公司蘇州和艦首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票並申請在上證上市案，會儘速提出申請。製程能力仍為晶圓代工競爭力關鍵。

