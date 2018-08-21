恒大落實追派2年股息 惟回A計劃恐生變

中國恒大 (3333-HK) 昨 (20) 日收盤後正式落實補派 2016 及 2017 年股息，每股派息人民幣 1.13 元，折合港幣 1.287 元，合共派發股息 167.78 億元。由於是 2 年股息一次派發，派息率創下歷來最高紀錄。不過，補派息有違回歸 A 股方針，市場揣測其「回歸 A 股」計畫或有變數。

早在 8 月 9 日，恒大已通告考慮補派過去 2 年股息，昨董事會決議每股派港幣 1.287 元。換言之，以恒大主席許家印持股 101.62 億股計算，他將可收取約港幣 130.8 億元股息。

另外，作為主要股東的華置持有恒大約 8.57 億股，亦可收到約港幣 11 億元股息；華置大股東兼執董陳凱韻 (甘比) 個人持有恒大約 1.96 億股，收息約港幣 2.5 億元，兩者合計約港幣 13.5 億元。

該派息仍須股東特別大會通過，預期股息將於今年 10 月 19 日分派予於 10 月 5 日名列公司股東名冊的股東。

恒大集團 2016 年 10 月宣布分拆旗下恒大地產，擬借殼深圳國企「深深房」回歸 A 股上市，但計畫醞釀至今接近兩年，恒大與深深房簽訂的排他性協議曾三度延長，最新延至今年底。

按大陸監管規定，回 A 過程不能派發股息，直至重組結束，如今恒大補發過去 2 年因回歸 A 股停派股息，市場揣測其「回歸 A 股」計畫或有變數。

恒大官方指出，此前因引入戰投並未在 2016 年與 2017 年當年分紅，目前已完成引進戰投，預計未來將恢復「年年分紅」慣例。以此推算，2018 年的分紅將在明年 3 月年報發布後派發。因此，假設此時買入恒大股份，投資者在不足 8 個月月內可獲得 2 次派息，且是近 3 年的高額派息。

恒大昨股價上漲 4.48%，收報港幣 28 元，分紅回報率接近 5%。根據恒大此前發布的財測，上半年稅後淨利潤按年增長 125% 以上，料超人民幣 520 億元，創行業有史以來最高紀錄。