恒大宣佈補派回A股息169億 華置、甘比入袋13.5億

中國恒大 (3333-HK) 公告，將於 8 月 20 日開董事會議商討，補發過去 2 年因回歸 A 股停派的股息，派息總額共涉人民幣 147 億元 (約港幣 169 億元)，以目前華人置業 (0127-HK) 及其大股東「甘比」陳凱韻合共持有 8% 股權計，預計可收息合共近港幣 13.5 億元。

按恒大過往的分紅比例，分紅金額約為股東可分配利潤的 50%。恒大 2016 年與 2017 年的股東可分配利潤總額為人民幣 294.63 億元，據此估算，此次分紅總額有望超人民幣 147 億元。若以昨 (9) 日收盤價港幣 26.25 元計算，分紅回報率達 5%。

今 (10) 日開盤前競價時段，恒大漲 2.095%，報港幣 26.8 元。

此外，根據恒大近日發表財報預告，今年上半年稅後淨利潤年增 125% 以上，料超逾人民幣 520 億元，核心業務利潤年增 100% 以上，料超人民幣 546 億元，均創行業有史以來最高紀錄。隨著獲利利能力提升，恒大分紅回報率料有望提高。

這次華置及甘比可賺取豐厚利息，主要因為華置於今年 4 月前以平均每股港幣 15.4 元買入 8.58 億股，而甘比較遲以個人名義買入 1.96 億股，當時平均每股成本升至港幣 25.95 元，中國恒大近期連日大升，重回港幣 26 元水平或以上，令甘比暫時不致虧損」。

花旗、瑞信、海通等國際投行紛紛看好恒大並給予「買入」評級，目標價最高達港幣 40.8 元。

瑞信發研報表示，恒大目前動態本益比僅 5.6 倍，估值極具吸引力，且公司獲利實現持續高增長，去槓桿效果明顯。