傳美團點評最快週四通過聆訊 9/20日上市

來自大陸《IPO 早知道》消息，美團點評將於本週四 (23 日) 通過港交所聆訊，9 月 3 日開始全球路演，9 月 13 日完成 IPO 定價，9 月 20 日正式上市。惟美團對上述消息未予置評。

報導指出，國際投資者和長線基金對目前美團點評的估值區間 400 億至 600 億美元 (約港幣 3120 億至 4680 億元)。

美團這次 IPO，目標集資最少 40 億美元 (約港幣 312 億元)，低於 6 月時傳出的 60 億美元 (約港幣 468 億元)。高盛、大摩、美銀獲任聯席保薦人，華興資本擔任獨家財務顧問。

根據此前發佈的招股書披露，美團點評營收逐年增長，3 年間增長了 7 倍。2015 年、2016 年、2017 年的營收分別為人民幣 40 億元、130 億元、339 億元。與此同時，2015 年、2016 年、2017 年的的虧損額分別為人民幣 105 億元、58 億元、190 億元，經營虧損分別為人民幣 84.7 億元、62.5 億元、38.26 億元。

值得注意的是，2017 年美團點評虧損人民幣 190 億元 (189.88 億元)，虧損較上年大增 2.27 倍；經調整的淨虧損為人民幣 28.52 億元，較上年收窄 46.7%。

招股預覽顯示，在創始團隊方面，美團創始人王興持股 11.4386%，美團聯合創始人穆榮均持股 2.5141%，聯合創始人王慧文持股 0.7264%。

美團點評上一輪的融資為去年 10 月由騰訊 (0007-HK) 牽頭完成 40 億美元(約港幣 312 億元)，公司之後估值約 300 億美元(約港幣 2340 億元)。

倘若如期上市，美團點評將成為繼小米 (1810-HK) 後，第二家申請使用「同股不同權」架構在港上市的公司。

目前公司發行逾 7.35 億 A 類特權股，由創辦人王興、穆榮均及王慧文持有，當中王興持逾 5.73 億股。騰訊持股比例約 20.14%，為美團最大股東；紅杉資本持股比例約 11.44%；阿里巴巴持股比例約為 1.48%。