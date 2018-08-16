傳第二檔W股美團點評擬下週上市聆訊 集資額縮水至312億

儘管港市首檔「同股不同權」個股小米集團 - W(1810-HK) 股價上市後跌破發行價，仍無阻第二檔「同股不同權」新股美團點評赴港上市。

據市場消息，美團點評計劃下週進行上市聆訊，最快 8 月開始上市前推介，目標集資最少 40 億美元 (約港幣 312 億元)，較 6 月時傳出的 60 億美元 (約港幣 468 億元) 為低，由美銀美林、高盛及摩根士丹利負責 IPO 籌備事宜。

按照上述集資額計，美團很可能成為今年香港集資額第三大的新股，僅次於中國鐵塔 (0788-HK) 及小米 (1810-HK)。

其它新股方面，海底撈提前一週在今 (16) 日通過港交所聆訊，明 (17) 日啟動分析師路演，預計 9 月中旬掛牌上市，集資 10 億美元 (約港幣 78 億元)，上市估值在 90 億至 120 億美元 (約 702 億至 936 億元) 之間，相當於 2019 年預計淨利的 22 至 28 倍本益比。

啟明創投旗下啟明醫療據報將最快於 2019 年來港上市，集資約 3 億至 5 億美元 (約港幣 23.4 億至 39 億元)。

啟明醫療在 2009 年成立，是主力心臟瓣膜疾病微創治療領域的醫療器械企業，公司總部在杭州。投資啟明醫療的包括德弘資本 (DCP Capital)，為其研究和國際擴張提供資金。高盛亦在 2016 年向啟明醫療投資 3700 萬美元。其他投資者包括紅杉資本、Dinova Venture Capita、啟明創投等。

外電指上市計畫仍處於早期階段，細節或會發生變化。啟明醫療的發言人對上市傳言不予置評。

海底撈則提前一週，今 (16) 日通過港交所聆訊，明 (17) 日展開路演，集資 10 億美元 (約港幣 78 億元)，上市估值在 90 億至 120 億美元 (約 702 億至 936 億元) 之間，相當於 2019 年預計淨利潤的 22 至 28 倍本益比率。預計 9 月中旬掛牌。

電子製造商恒達科技 (1725-HK) 今天掛牌，每股定價港幣 1.75 元，接近招股價區間港幣 1.7 至 2 元下限。公開發售部分錄超購 419.7 倍 。申請一手 5000 股中籤率 10%，要認購 60 手才穩獲一手。該股昨日在輝立及耀才暗盤均高開低收，輝立開報港幣 1.93 元，耀才開報港幣 2 元，均以港幣 1.57 元收市，較招股價低 10.3%，每手帳面虧港幣 900 元。