資本市場波動 美團赴港IPO 估值下修4成

近期資本市場調整波動，據知情人士透露，即將在香港上市的美團點評 IPO 估值區間，從原來預期 600 億美元 (約港幣 4707 億元) 下調至 350-400 億美元 (終港幣 2745-3138 億元)。

近期各家投行已經開始進入收集投資意向階段。基本所有境內外長線基金，均給出相對保守的價格，均不超過 400 億美金作為其估值上限。美團相關人員表示「不予置評」。

美團點評 6 月 25 日向港交所遞交 IPO 申請，高盛、摩根士丹利、美銀美林為其 IPO 聯席保薦人，預料 8 月 30 日通過港交所聆訊，9 月 26 日掛牌上市。

彭博資訊援引知情人士表示，美團點評此次 IPO 的目標募資金額為 60 億美元 (約港幣 470 億元)，公司估值約為 600 億美元，此次下調幅度達到了原市場估值的 40%，可以說，美團做了很大的讓步，給投資者留足了空間。

公開資料顯示，2017 年美團已經是全球最大的餐飲外賣服務提供者，餐飲外賣年交易金額高達人民幣 1710 億元。美團最近一次公開估值是在 2017 年 10 月，完成新一輪 40 億美元融資後，估值達 300 億美元。

財務方面，招股書顯示，美團 2017 年經調整淨虧損人民幣 29 億元；毛利率逐年下降態勢，過去 3 年分別為 69.3%、45.7%、36%。

美團表示，今年 4 月收購的摩拜單車自成立以來產生虧損，無法保證摩拜或美團的整體業務在未來能獲得盈利。在招股書中，美團還表示，倘若擴展新業務不成功，公司業務、前景及成長動力可能會受重大不利影響。

此外，美團 25 日宣佈推出推出無人配送開放平台，將自動駕駛技術商業落地外賣配送。除了已經投入試運營的無人車「小袋」，美團還發佈了無人配送新款概念車與無人機。

其中，新款概念車採用 L4 級別自動駕駛技術，使用雷射雷達、超聲波、攝像頭等多感測器融合方案，具有城市道路低速自動駕駛的通行能力。

