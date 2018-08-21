美股盤中─併購支撑 股市邁向記錄高點 道瓊上漲逾100點

美國股市週一上漲，投資人反應企業併購活動，主要指數往記錄高點邁進。但臉書與特斯拉股價下跌，Nasdaq 指數小幅走低。

台北時間 00:12

道瓊工業平均指數上漲 107.32 點或 0.42% 至 25776.64。

Nasdaq 指數下跌 3.46 點或 0.04% 至 7812.87。

S&P 500 指數上漲 6.93 點或 0.24% 至 2857.06。

PepsiCo 公司同意以 32 億美元，或每股 144 美元，併購 SodaStream。該價格較 SodaStream 上週五收盤價 129.85 美元溢價 10.9%。SodaStream 股價上漲約 10%。

此外，Tyson 食品公司證實以 21.6 億美元現金併購 Keystone 食品公司。

分析師說，併購往往是股市的利多，它顯示企業不擔憂經濟下滑。

本週初始，股市接近歷史高點。S&P 500 距 1 月 26 日所創高點僅差 0.8%。道瓊與 Nasdaq 距歷史高點亦僅 3.6% 與 1.5%。

週三，這波多頭市場即將達 3453 天，可望創下史上最長多頭市場。

許多策略師相信，目前的多頭市場開始於 2009 年 3 月 9 日，自那以來，S&P 500 上漲了逾 300%。

上週五，美國股市上漲。報導指出，川普總統與中國領袖習近平希望於 11 月討論中美貿易問題，為市場利多。

分析師說，貿易戰未再升高，將導致保護主義減少，美國股市今年以來因而表現良好。

臉書股價下跌 1%，報導指出，美國政府要求該公司為 Messages app 解除加密。

特斯拉股價下跌 1.3%，摩根大通分析師將其股價目標由 308 美元調降至 195 美元。他們相信馬斯克計畫私有化，但資金並未能獲得確保。