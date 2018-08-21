美股盤後─併購活動與利率下降 股市收高 S&P 500距歷史高點不及1%

美國股市週一上漲，並接近記錄高點。投資人預期貿易戰與其他政局擔憂不致改變此一多頭市場走勢，有利漲勢持續。併購活動與利率下降，亦為股市利多。

S&P 500 指數距 1 月所創歷史高點僅 0.6%。

至本週三，這波多頭市場即將達 3453 天之久，將創下史上最長多頭市場。

目前的多頭市場開始於 2009 年 3 月 9 日，自那以來，S&P 500 上漲了逾 300%。



道瓊工業平均指數收高 89.37 點或 0.35% 至 25758.69。

Nasdaq 指數收高 4.68 點或 0.06% 至 7821.01。

S&P 500 指數收高 6.92 點或 0.24% 至 2857.05。

費城半導體指數收低 1.31 點或 0.10% 至 1322.10。

債券殖利率週一下降，10 年期殖利率報 2.825%。川普總統再度因升息，對聯準會 (Fed) 主席鮑爾發出了抨擊。

PepsiCo 公司同意以 32 億美元，或每股 144 美元，併購 SodaStream。該價格較 SodaStream 上週五收盤價 129.85 美元溢價 10.9%。SodaStream 股價上漲約 9.4%。

此外，Tyson 食品公司證實以 21.6 億美元現金併購 Keystone 食品公司。

分析師說，併購往往是股市的利多，它顯示企業不擔憂經濟下滑。

上週五，美國股市上漲。報導指出，川普總統與中國領袖習近平希望於 11 月討論中美貿易問題，為市場利多。

分析師說，貿易戰未再升高，將導致保護主義減少，美國股市今年以來因而表現良好。

臉書股價下跌 0.8%，報導指出，美國政府要求該公司為 Messages app 解除加密。