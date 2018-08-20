百事將投32億美元收購SodaStream

飲料和零食巨頭百事 (PEP-US) 於週一 (20 日) 宣布計劃以 32 億美元收購家用氣泡水機生產商 SodaStream。相當於每股 144 美元的現金，比 SodaStream 的 30 日成交量加權平均價高出 32%，較上週五收盤價高出 11%。

有鑑於美國消費者對於含糖碳酸飲量的需求下滑，這筆交易為百事可樂提供了一條新的客戶管道，讓該公司得以更靠近個別家庭，而非侷限在商店內的顧客。據美國食品營銷協會表示，隨著美國食品正處於轉型期，70% 的購物者預計到 2025 年將轉到線上購買商品。與此同時，零售商正在以價格擠壓品牌商，並為新興或自有品牌提供更多的貨架空間。

百事可樂財務長 Hugh Johnston 表示「我們將擴展到家庭飲品，一個我們之前不曾參與的領域。」

另外，百事公司總裁 Ramon Laguarta 則表示:「SodaStream 與我們業務高度互補，增加了我們在全球範圍內提供個性化家庭飲料解決方案的能力。公司正在尋找吸引新消費者的方式。」

總部位於特拉維夫的 SodaStream 生產氣泡水機，用戶可以通過機器圓筒製作自己的蘇打水或碳酸水飲料。對於 SodaStream 來說，這筆交易是通過百事可樂向全世界拓展的又一次機會。目前該公司分佈在 45 個國家的 8 萬個零售店中。其最大的市場包含德國、法國、加拿大和美國。

這一消息使 SodaStream 的股價上漲超過 26%。氣泡水機的銷售額在本季成長了 22%，達到 100 多萬台，補充鋼瓶的銷售額成長了 17%，達到創紀錄的 970 萬個。

在此交易宣布之前，SodaStream 的股價自今年年初以來已上漲近 85%。

一直以來，SodaStream 與百事可樂有著長期的合作關係。該公司於 2015 年開始在平台上銷售百事可樂和 Sierra Mist 飲料。因此，一直有猜測百事將收購該公司。

百事可樂收購 SodaStream 預計將於 2019 年 1 月完成。