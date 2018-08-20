台股量縮震盪 電子逢低布局四大供應鏈

台股今 (20) 日量縮小漲 8.09 點，收在 10699.05 點，成交值 1132.51 億元。外資買超 37.72 億元、投信買超 1.13 億元，不過自營商賣超 1.13 億元，三大法人合計買超 21.13 億元。法人表示，大盤延續類股輪動走勢，隨著成交量萎縮，市場觀望氣氛升溫，短期指數將維持震盪整理格局，電子可逢低佈局電競、伺服器、輝達 (NVidia) 和 AMD 新品發表等四大供應鏈。

日盛日盛基金經理人張亞瑋表示，土耳其財長安撫債市投資者信心，里拉兌美元亦繼續回穩，美中之間再度展開磋商，因而使風險情緒趨緩，後續觀察中美雙方洽談的內容及結果，台股本波拉回已大，自 11100 點的高檔回落以來，指數接連摜破短中長期均線，景氣循環股拉回修正，權值股表現相對強勢，指數 10500 點附近應有撐，短期指數預期將延續區間震盪走勢。

張亞瑋分析，上市櫃公司第二季獲利季增 6.3%，年增 20.9%，創下同期新高，基本面表現優異，可望為台股提供下檔有力支撐，短線可關注財報亮眼下半年展望佳且股價跌幅已深個股。

產業方面，電子可逢低佈局電競、Server、NVidia 和 AMD 新品發表的供應鏈；預期今 (2018) 第 3 季底 NVidia 推出新 GPU 後，第 4 季將帶動 VGA 產品放量；而 5G 市場需求爆發力十足，電信業明、後兩年將採用高頻天線的銅箔基板作為基站天線，有利國內相關廠商，隨著市場對高階板需求提升，相關企業研判有機會受惠。

傳產方面，張亞瑋指出，油價維持強勢區間整理，有利塑化股表現；水泥受惠業者協調錯峰生產而支撐中國水泥價格不墜，噸毛利提高，將有助傳產龍頭水泥營運；生技族群方面，有獲利的醫材與保健食品美容等業者亦可留意。