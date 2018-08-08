虛擬貨幣取代法定貨幣？央行總裁楊金龍指出七大問題

近年來，數位科技的興起，而帶動金融科技的創新，使眾多新商品問世，也有新的競爭者加入市場，市場對於數位支付的需求也隨之提高。數位經濟時代來臨，近年話題十足的去中心化特性的虛擬貨幣備受世人期待，期望能代替現行法定貨幣為中心的制度，以提升支付效率。對此，央行總裁楊金龍點出虛擬通貨的七大問題，分別為貨幣供應量無法調節、價格波動大、效率低、耗能、硬分差導致虛擬通貨貶值、無求償管道與易被不法人士利用等，並強調虛擬通貨只能算是加密資產，而非貨幣也無法取代法定貨幣。楊金龍昨日在「金融科技生態系」高峰論壇中提到雖目前法定貨幣亦如虛擬貨幣一樣，不具備內含價值，但其擁有央行法定授權之貨幣價值，而以央行法定貨幣為支付系統的方式，已深受民眾信任。楊金龍指出受信任之貨幣必須具備三大功能，包括可普遍被接受作為交易媒介、可普遍作為計價或記帳單位與可作為保值的價值儲藏，而虛擬通貨並不具備此三大核心功能，故虛擬通貨充其量只能定義為虛擬商品而非貨幣。
虛擬通貨面臨的七大問題包括，首先，貨幣供給量無法調節，主因為其供給量為事先決定，無法依市場需求而調整；其次，虛擬通貨價格波動大，導致無法被廣泛接受成為支付工具，反而常被拿來當作投機炒作的標的；效率低的部分，由於虛擬通貨在雙方交易後，須經特定時間包入區塊鏈，再經礦工驗證，故每秒能處理之交易數有限，若將來市場交易量大，將造成壅塞與交易費爆增的問題；再者，關於耗能議題，「挖礦」的步驟將消耗的電量，預估約為瑞士全國用電量之多；而硬分差導致虛擬貨幣通貨貶值的方面，每當有開發者複製比特幣軟體後，將其加入新的特性或調整演算參數，再以新的名字釋出，又將再度獲益，而最終將會使民眾對貨幣失去信心，並導致貨幣大幅貶值；無求償管道，由於虛擬通貨採去中心化的特性發行，並沒有任何發行人或者主管單位的支持，若是面臨網路攻擊或惡意礦工把持使系統癱瘓，持有人將會求助無門；最後，關於易被不法人士利用的部分，除虛擬通貨交易平台被駭之外，虛擬通貨之相關詐騙案層出不窮，且虛擬通貨也易被用於洗錢、資恐、逃稅、規避管制等用途。