明基材優化偏光結構有成 併聯和醫材加速醫療布局

偏光片大廠明基材 (8215) 優化偏光主業獲利結構有成，營運已連續維持獲利，也加速開展新事業，挹注獲利貢獻，除醫療新事業已轉虧為盈，今年 7 月更併購聯和醫療器材，加速醫療市場開發與布局，強化新事業的成長與獲利。明基材料董事長陳建志表示，偏光事業不僅要面對日韓產能壓力，以及中國的價格競爭，更因 LCD 市場成熟及價格下滑，造成偏光供應鏈價格下滑，在內外雙重壓力下，明基材料除了必須積極開發差異化、高附加價值的偏光產品，同時加速開展新事業，挹注獲利貢獻。



偏光事業經過 2017 的營運體質調整，持續優化產品結構與生產管理，並維持技術領先，已連續維持獲利。2018 年更積極於美國、中國、台灣等地參展，展現技術能量，希望藉由開拓各地新客戶，優化偏光本業客戶結構，同時提升營收及獲利表現。



而經營多年的明基材料醫療新事業，自去年第 4 季起開始轉虧為盈，獲利表現持續樂觀。2018 年 7 月併購聯和醫療器材後，明基材料將加速醫療市場開發與布局，強化新事業的成長與獲利。