【華冠投顧】大盤出現新低量 將會續彈或破底?

焦點個股 : 2327 國巨、2492 華新科、6488 環球晶、3532 台勝科、6269 台郡

＜大盤分析＞

"內憂外患" 導致台股上週進入「震盪回檔」格局，目前 "外患"（土耳其貨幣危機及美中貿易戰）已趨緩，但 "內憂" 還在搞破壞，今天 OTC 指數便在矽晶圓 (6488 環球晶、3532 台勝科…) 重挫拖累下 - 1.33% 率先創波段新低，大盤則因成交量創新低且國際股市短線持穩使得護盤難度不高，約略位在 10700 點上下狹幅震盪，+8 點作收。

今日大盤成交量縮至 1137 億創波段新低，表示 "多空都觀望"，那麼極短線到底會往上續彈或往下破底呢?

由於今日大盤量急縮、價收十字線、高點被五日線壓著、低點被 8/16 帶量Ｋ棒均價撐著，所以判斷極短線強弱的方法就很簡單，明日若收上今日高點可視為轉強，可望續彈，收破今日低點則上週低點 10663 點恐會再破。

＜PCB 族群＞

上週提醒 PCB 族群雖是盤面強勢族群，但在與大盤逆勢的狀態下，仍要提防強勢股補跌之可能，短線已經拉高的當避免追高，作多當選擇量縮回測支撐不破時才可切入。

今日盤前 PCB 族群具備不少基本面利多消息，但開盤普遍不強，有利多出盡現象，隨後進行強勢股補跌，包括《2368 金像電》、《4958 臻鼎 - KY》、《3044 健鼎》、《3037 欣興》、《8046 南電》、《6153 嘉聯益》、《6269 台郡》... 等，皆同步回檔，僅剩股本較小的《6108 競國》、《5439 高技》還持續走強。

PCB 族群回檔，當選擇量縮回測支撐不破時才可重新切入，若屬下跌帶量或跌破支撐的個股，就無需再考慮。

＜被動元件族群＞

今日被動元件族群於午盤後急速拉高，《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》站上十日線，《2327 國巨》重回五日線。

被動元件族群波動劇烈，今日雖有特定買盤點火大漲，但除了《2492 華新科》之外，其餘不論一線股還是二線股，都沒挑戰上週五高點，此外整個族群的中線籌碼仍亂，尚需時間進行築底才有能力對抗上檔反壓，後市仍留意籌碼能否朝向融資減、法人買的方向發展。

＜矽晶圓族群＞

七月下旬矽晶圓族群一度出現整理末端現象，但 8/1 發生紫光併購世創的烏龍利空卻導致整理月餘的箱型平台反成套牢帶，當時昇楷提醒若連結構最強的《6182 合晶》與《3016 嘉晶》都不能重上月線，這個族群不要亂搶短。

今日矽晶圓族群再度爆量破底，雖就技術面已接近等距跌幅，但在未見止跌訊號前，依舊勿輕易摸底搶短。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。