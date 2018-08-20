【華冠投顧】大盤價穩量縮 反彈機會還有沒有?

范振鴻 分析師

#族群追蹤

週五持續提醒大家漲價族群的風險，被動元件今天整體族群反彈，但是持續提醒大家，漲起來是讓你閃人的，之前遇到季線不守，這邊反彈很容易會有套牢賣壓，短線要漲也都是站賣方為佳，而今天殺盤重心燒到了矽晶圓族群，除了 3016 嘉晶撞到半年線反壓強彈，3532 台勝科、6182 合晶、6488 環球晶、5483 中美晶則都是大跌破線，但是並不建議做空，因為很多都跌到支撐了，真的要做多還是建議找強於大盤且至少在月季線之上的標的。

#盤勢分析

今天大盤量能縮到只剩 1135 億，盤中振幅只剩 66 點，算是符合上週五說的，只要量縮止穩多頭就還有機會，但是 OTC 就沒這麼好運了，OTC 今天跌 1.33% 收破上週四低點，整體套牢狀況更趨嚴重，且從小時線觀察，KD 再度進入頓化區，目前來看就是打底失敗，明天觀盤重點就在於能不能反彈化解短線空頭浪延伸的機會，也再次提醒大家守好自己的策略，而振鴻的操盤心法之一就是絕不容許有持股套牢的狀況發生。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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