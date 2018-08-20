【豐銀投顧】歸師勿遏、圍師必闕，窮寇勿追

上週三筆者已經提醒，整理格局大概再一週就會結束。今天盤勢有點弱弱的，OTC 指數甚至下跌 1.33% 以上，顯示出今天還是有許多恐慌性的賣壓，但是實際上正如同上週筆者所言:「五日線與月線負乖離已大，再搭配量縮，即會止跌」，今天看來這些條件已經滿足了，因此筆者預計這幾天應該會出現反彈。但這個反彈的幅度會不會很大，還要再觀察，畢竟最近幾天出現的量能都偏低，且指數震幅並不大，因此筆者認為未來幾天若出現大漲大跌的情況才反而是好事，如果出現大漲大跌的大震盪走勢，才代表有換手的情況，反之，如果還是呈現窄幅震盪，那就比較不利於後勢。下週四摩台即將結算，很有機會在剩下的幾個交易日之中打底之後反彈向上並拉高結算。

本週之所以會在週一就出現如此量縮的走勢，說穿了就是因為週三、週四的中美貿易談判再起這個不確定因素所致。但如果談判沒有進展，難道會再造成大跌嗎？並不會的！就像一點男女分手之後，某一方想要再挽回，有可能復合，也有可能維持分手的情況，那麼就算維持分手，也不過是維持原先的情況罷了，並沒有更惡化。週三、週四的談判也是如此，投資人不必太過擔心屆時的結果，應該不會有很大的影響才是。目前看來有一個可能性，就是美國要求中國必須停止讓人民幣貶值，以免遭控中國在打匯率戰。如此一來人民幣轉貶回升，對亞幣就相對有利，亞股可望出現短暫的資金反彈行情。

再從技術面上來看，五日線與月線的負乖離至今天仍然在增加，今天很有可能是負乖離最大的一天，因此日後很有機會就此反彈，端看明天開始成交量能否開始放大。今天成交量又萎縮，整所謂「無量放空，口袋空空」，在沒量的時候還放空實屬不智。兵法也說:「歸師勿遏、圍師必闕，窮寇勿追」，短線實在不宜再追空，祝操作順利。