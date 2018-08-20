【異動股】豬肉概念股持續走低 雙匯發展(000895-CN)跌超6%

今早，受豬瘟疫情消息刺激，豬肉概念股持續走低，截止發稿，雙匯發展(000895-CN)跌6.25%報21.15元，牧原股份(002714-CN)跌5.85%報21.1元，羅牛山(000735-CN)跌5.19%報10.23元，唐人神(002567-CN)、正邦股份(002157-CN)、海大集團(002311-CN)、溫氏股份(300498-CN)、天邦股份(002124-CN)等個股紛紛下挫跌逾4%。

據中國之聲新聞縱橫報道，農業農村部新聞辦公室昨天(19日)發佈，江蘇省連雲港市海州區發生一起生豬非洲豬瘟疫情。15號起，海州區某養殖場的生豬出現不明原因死亡，截至昨晚，發病615頭，死亡88頭。疫情發生後，農業農村部立即派出督導組赴江蘇。江蘇省連雲港市海州區已按照要求，啓動應急響應機製，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，禁止所有生豬及易感動物和產品運入或流出封鎖區。目前，該起疫情已得到有效控製。

這次疫情，加上3號確診的沈陽市沈北新區非洲豬瘟疫情，和16號剛剛確診的河南鄭州某食品公司屠宰場發生的疫情，半個月内，中國已經有三個地方發現了非洲豬瘟疫情。中國之聲從農業農村部獲悉，農業農村部正與警方等相關部門協同追查病毒的具體來源，三處疫情的發生之間是否存在聯係也正在調查中。

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