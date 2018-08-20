【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市上週五上升，因有消息指美國將與中國和墨西哥解決貿易糾紛。道瓊斯指數上升 0.4% 至 25,669 點；標準普爾指數上升 0.3% 至 2,850 點；納斯達克指數上升 0.1% 至 7,816 點。

油價上週五上升，紐約 9 月期油上升 0.7% 至每桶 65.91 美元。金價微升，紐約 12 月期金微升至每盎司 1,184.2 美元。

香港股市上週五上升，內地股市下跌。教育股逆市下跌，中國新華教育（2779.HK）及新高教（2001.HK）分別下跌 7.6% 及 6.5%；汽車零部件股小幅上升。個股方面，華潤啤酒（291.HK）今年上半年股東應佔溢利同比增加 28.9% 且增派 28.6% 中期股息，股價上漲 3.3%；SOHO 中國（410.HK）上半年股東凈佔溢利按年大跌 72.5%，股價下跌 6.4%；海豐國際（1308.HK）中期股東應佔溢利同比增加 7.0% 並增派 50% 股息，股價上升 2.4%。恒生指數上升 0.4% 至 27,213 點，國企指數上升 0.3% 至 10,514 點，香港股市成交金額減少 19.5% 至 1,003 億港元。上證綜合指數下跌 1.3% 至 2,669 點，滬深兩市成交金額減少 2.8% 至人民幣 2,613 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ CEC 國際（759.HK）宣布創辦人兼主席林偉駿先生逝世，由執行董事鄧鳳群女士接任主席一職。

◇ IGG（799.HK）昨天回購 52 萬股，相當於現有股本 0.040%，累計購回但尚未註銷之股份為 0.735%。

◇ 華潤電力（836.HK）宣布以人民幣 1 元轉讓華潤煤業及三家煤炭企業公司之股權及煤礦予國源公司（中央企業煤炭資產管理平台公司），但後者承諾償還公司人民幣 110 億元股東貸款。該三家公司於 2016-2017 年及 2018 年上半年均錄得虧損，而且資產淨值為負數。此外，公司將向華潤集團出售其所持有全部華潤大寧（煤炭儲量約 1.9 億噸）51% 股權，代價則尚未確定。華潤大寧 2017 年稅後純利人民幣 8.0 億元，淨資產約人民幣 15.2 億元。公司股份將於今天復牌。

◇ 永利澳門（1128.HK）公布 2018 年上半年業績，經營收益 192 億港元，同比上升 21.0%，其中娛樂場收入按年增長 20.2% 至 165 億港元。受惠於經營成本及開支增幅小於收入，融資成本僅按年增長 12.1%，加上凈匯兌差額同比縮窄，股東應佔溢利按年大升 90.4% 至 30.3 億港元。建議派發中期及特別股息合共每股 0.75 港元，同比增加 2.6 倍。

◇ 中廣核礦業（1164.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年之純利將同比增長，主要受惠於天然鈾銷售量同比大幅增長。

◇ 華潤燃氣（1193.HK）公布 2018 年上半年業績，營業額 238 億港元，同比上升 34.8%，因毛利率按年下跌 3.9 個百分點至 28.3%（惟被經營費用增幅不及收入所部分抵消），股東應佔溢利錄得 26.5 億港元，按年上升 25.2%。建議派發中期股息每股 15 港仙，與去年持平。

◇ 晨鳴紙業（1812.HK）宣布終止非公開發行 A 股。

◇ 中車時代電氣（3898.HK）公布 2018 年上半年公司營業收入人民幣 63.2 億元，同比減少 3.0%（第一季按年下降 8.2%），股東應佔溢利錄得人民幣 10.4 億元，按年倒退 7.2%（第一季同比下降 20.3%）。公司第二季營業收入及股東應佔溢利均錄得按年增長。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)