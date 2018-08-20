董少鵬：建議採取八大措施 維護股市穩定健康發展

證券日報副總編輯董少鵬撰文指出，此時，管理層和市場各方須一起努力，維護市場穩定健康發展。滬深股市的估值優勢明明就在這里，人們卻陷入“不識廬山真面目”的困頓之中。在目前市場估值低，資金相對寬松的條件下，股票市場可以推出一係列既利當前、又利長遠的舉措：一是鼓勵金融類上市公司實施員工持股計劃，近期可選擇銀行、券商、保險公司各一家開展工作，釋放改革紅利。二是鼓勵國有控股上市公司回購股份。目前，120家左右國有控股上市公司的股價跌破了淨資產，這些公司應當行動起來。大股東和高管增持、上市公司回購等都是可行方式。三是鼓勵上市公司開展併購重組。四是完善國有控股上市公司債轉股實施辦法，加大債轉股力度，提高工作效率。五是加大全國社保基金、地方養老基金、商業保險資金等長期資金入市的力度，做好養老目標基金發行工作。六是大力發展私募基金，引入更多源頭活水。七是發揮好中國證金公司穩定市場的作用。八是擴大開放，加快推動證券行業放寬外資股比限製政策的落實落地。

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