【異動股】5G概念股拉升走強 移為通信(300590-CN)等漲停

今日早盤，5G概念股拉升走強。截至發稿，新易盛(300502-CN)漲停報15.03元，移為通信(300590-CN)漲停報22.66元，亞翔集成(603929-CN)漲9.15%報21.82元，奧士康(002913-CN)漲6.21%報37.45元，邦訊技術(300312-CN)、中恒電氣(002364-CN)、太辰光(300570-CN)等漲逾5%，超訊通信(603322-CN)、華脈科技(603042-CN)、朗瑪信息(300288-CN)等個股均拉升漲逾3%。

消息面上，廣州市政府常務會議近日審議併原則通過《廣州市信息基礎建設三年行動方案(2018-2020年)》。《行動方案》明確，到2020年底，全市累計新增光纖寬帶接入用戶138萬戶，光纖寬帶接入用戶佔比達100%，100M以上光纖接入用戶佔比提升至90%;新建小區貫徹新國標、20戶以上自然村、城中村光纖改造實現100%覆蓋，實現4G(第四代移動通信網絡)信號全覆蓋、5G(第五代移動通信網絡)大規模商用，實現全光網城市，基本建成網絡強市。方案提出，廣州要打造網絡強市，著重解決既有住宅小區、城中村等光纖改造問題，到2020年光纖寬帶接入用戶達100%，實現4G信號全覆蓋、5G大規模商用，實現全光網城市。

此外，在日前召開的世界移動互聯網大會上，中國移動研究院副院長黃宇紅披露，中國物聯網已有3.8億以上的連接，5G會帶來一個極其廣闊的市場。測算顯示，除了運營商收入，5G在2020年首次全面商用即可實現1.2萬億元的間接收入，2021年就能達到2.3萬億元，2022年將升至4萬億元左右。對於未來數字經濟的發展，5G將成為一個重要基礎。黃宇紅介紹，中國移動不僅成立了5G聯合創新中心，還在全國建設了14個開放實驗室，並准備發起成立5G創業基金，來支持5G的創新和創業。

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