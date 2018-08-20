【大慶證券】盤前分析－國際市場風起雲湧  台股力守10680點



◆盤勢分析

中美兩國領導者計劃於 11 月會面討論關稅問題，稍微驅散雙方煙硝味，激勵美股指數上週五多數走揚，僅費半在應材與輝達等展望不如預期下，遭拖累走跌。然而雖中美貿易紛擾淡化，國際市場風起雲湧，除了美國恐進一步制裁土耳其外，中國國企債務違約，中國政府償債能力遭質疑，引發市場擔憂，陸股更是破底來到 2665 點，因此整體來看，雖中美關稅問題淡化，但國際市場依然問題重重，在相關問題未排除前，恐持續壓抑股市的表現空間。

美中重啟談判，激勵上週五台股開高，惟時逢週末，市場追價意願薄弱，盤中漲幅收斂，終場小漲 7 點收在 10691 點，成交量 1283 億。從技術面看，指數雖一度站回 5 日均線，但最終漲勢拉回留上影線，顯示上頭賣壓仍重，所幸指數持續守在連結 4/26 與 7/6 的上升趨勢線約 10680 點位置，且近期融資餘額下滑幅度高於台股跌幅，籌碼趨於穩定，有助後續反彈站回年線，惟台股短線上需盡快扭轉跌勢反攻，否則月季線持續下彎，待月季線死亡交叉後恐對指數造成更大壓力。

觀察盤面，IC 設計族群第二季財報多數表現亮眼，盛群股價續漲，帶動同族群的義隆、敦泰… 等同步走揚，IC 設計除時逢第三季傳統旺季外，今年還有指紋辨識、AI 人工智慧等新應用加持，為盤面相對抗跌的族群，可持續留意，其餘像蘋概股走勢相對平緩，反觀被動元件盤中翻黑，現階段類股籌碼仍趨凌亂，盤中震幅較大，雖下半年獲利有機會較上半年提升，但在未打出明確底型前，仍不建議輕易進場追價。另外工具機族群普遍走揚，受惠中美貿易紛擾露出一線曙光，加上上半年獲利普遍提升，上銀上半年獲利 9.64 元逼近去年全年的 9.77 元，激勵類股包括上銀、直得、全球傳動… 等普遍收紅，惟中美貿易紛爭不確定性仍在，恐動搖廠商信心衝擊拉貨動能，影響未來營運表現，加上部分個股籌碼也有轉趨凌亂的跡象，建議擇優布局。最後傳產原物料類股，包括水泥的亞泥、塑化的南亞、國喬以及鋼鐵的大成鋼等也均有表現，相關類股走勢相對抗跌，部分供需市場改善、第三季進入傳統旺季的類股，仍是可持續留意的方向。

