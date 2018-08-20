

◆盤勢分析

1.NVIDIA 和應用材料財報不佳，拖累半導體類股下跌，加上土耳其里拉持續走低，上周五美股低開，但美、中、墨西哥貿易爭端出現轉機，尾盤逐漸緩步走高，收盤美股四大指數漲跌幅介於 - 0.73~0.43%，道瓊再創波段新高。其中，APPLE 上漲 2% 創歷史新高、美光科技上漲 0.02%、台積電 ADR 下跌 0.69%、NVIDIA 下跌 4.90%、特斯拉下跌 8.93%。

2. 周五晨間亞洲股市普遍上漲，台股早盤以小高盤開出，最高到 10,757.01 點，但因盤中市場再傳出川普要求中國讓步與周末投資人追價意願低落，指數在 10700 之上橫盤震盪。12 點過後因被動元件再度走弱影響，大盤漲幅快速收斂。終場台股收在 10,690.9 點，上漲 7 點，漲幅 0.07%；OTC 指數因矽晶圓拖累，下跌 0.41%。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：上周五台股收長上影線的小黑 K，呈現追價力道不足。

(2) 量能：量縮整理，價量尚未失控。

(3) 技術指標：日 KD 指標 K 值下滑，MACD 狀柱體橫向震盪呈現偏弱，但極短線大盤 60 分鐘技術指標開始出現背離。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 81.15 億元；外資 - 59.57 億元、投信 + 8.37 億元、自營 - 29.95 億元。

4. 電子類股

(1)PCB：2368 金像電轉攻雲端伺服器及資料庫中心，法人連續四天買超，股價上周五強勢漲停。另外，3354 律勝 7 月營收年增 12.04%，股價跳空站上季線；5349 先豐股價量出上漲。

(2)CD-R：2349 錸德 2Q18 毛利率回升到 6.72%，股價兩續兩天上揚。

5. 非電子類股

(1) 水泥：水泥雙雄 1101 台泥、1102 亞泥紛紛交出上半年賺贏去年全年的亮麗成績單，第 3 季開始步入旺季，在大陸的生產事業依然減產，相對價格和獲利拉高，亞泥股價創 7 年來新高。

(2) 紙類：1904 正隆 2Q18 獲利優於預期，近期外資、投信買超 2000 張，股價延續周四漲勢；帶動 1909 榮成股價上漲超過 2%。

(3) 紡織：中國大陸禁廢及嚴查環保、中美貿易戰轉單效應，紡纖原料價格第 3 季淡季不淡，上游 1444 力麗、1455 集盛、1447 力鵬股價基期低，近期法人略有著墨，上周五股價量出轉強。下游成衣廠 1476 儒鴻、1477 聚陽股價整日維持紅盤。

6. 重點訊息：

(1) 中美貿易戰，大陸強化基建刺激內需，加上各大水泥廠持續進行錯峰生產壓抑水泥產能、政府嚴格環保檢查淘汰低效能生產線，往年 6～8 月是中國大陸水泥市場傳統淡季，不過，今年在各項政策支撐下，淡季不跌反漲，平均價格比去年同期高出 25～30％。國內西進水泥廠 1101 台泥、1102 亞泥、1109 信大水泥及 2504 國產建材實業認為，在利多題材激勵下，從第三季到年底的下半年營運表現，一定會比上半年來得好。

(2) 全球記憶體龍頭三星原訂本季完成每月增產 3 萬片 DRAM 計畫，決定延至今年底，為 DRAM 價格形成有力支撐。隨著三星新產能擴充腳步延後、供給獲得節制，一般預料，DRAM 價格在今年 11 月前都將持穩不墜，台系 DRAM 大廠南亞科、華邦電今年營收也將同步繳出創歷史新高佳績。

