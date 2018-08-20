【永豐期貨】台指選擇權盤前－電子股反彈無力 台股五日線得而復失

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五下跌 26 點至 10661 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 29.96 點，電子期轉為逆價差 - 1.19 點，金融期逆價差擴至 - 7.49 點。現貨部分，三大法人賣超 80.95 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 1775 口至 1368 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 3209 口至 32186 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 4699 口至 9673 口。

週四美國股市三大指數同步收高道瓊更是大漲近 400 點，但費半指數逆勢收黑仍為周五台股埋下隱憂，台指期早盤以上漲開出後隨即震盪走低漲點收斂，現貨開盤同步開高站上 10700 大關並帶動台指期一度漲點擴大，但陸股開高走低衝擊亞股反彈行情，人民幣盤中由升轉貶導至台股漲點快速收斂，且費半指數表現不佳導致電子股反彈無力，而被動元件族群周四反彈但周五反倒開高走低，國巨與華新科等被動元件股午盤翻黑導致指數一度壓回平盤，加上蘋概股多數拉回大立光跌近 2% 導致電子指數領跌，且周四強彈的櫃買指數也在矽晶圓族群走弱下收低，終場加權指數上漲 7.06 點或 0.066%，收在 10690.96 點，成交量能 1270.78 億，較前一日縮減 146.08 億。技術面來看，週五量縮反彈卻無力站上 5 日線與年線反壓，日 KD 指標持續死亡交叉向下，均線全數彎頭向下，上檔反壓重重，盤勢仍有測試波段新低壓力。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11000 點，賣權集中在 10500 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10400 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.07 降至 1.04，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 11.87% 降至 11.49%，賣權平均隱含波動率由 15.91% 降至 15.39%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

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