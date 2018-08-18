美股盤後─川習希望於11月討論貿易問題 道瓊收高110點

報導指出，川普總統與中國國家主席習近平希望於 11 月討論中美貿易問題，美國股市週五上漲。

華爾街日報報導，美國與中國官員正籌備此次會議。

分析師說，如果中美貿易戰可能性消退幾個月，將有助股市走高。貿易戰是股市的最大擔憂，如果此一擔憂消退，是股市利多。



道瓊工業平均指數收高 110.59 點或 0.43% 至 25669.32。

Nasdaq 指數收高 9.81 點或 0.13% 至 7816.33。

S&P 500 指數收高 9.44 點或 0.33% 至 2850.13。

費城半導體指數收低 9.68 點或 0.73% 至 1323.41。

週四，國家經濟委員會主管 Kudlow 向 CNBC 證實，中國與美國將於 8 月稍後，重新進行貿易談判。

近來，美國與中國陷入貿易爭議，美國對中國進口商品提高關稅，中國亦對美國商品採取報復關稅。投資人擔憂貿易戰升高，將導致全球經濟下滑，並降低企業獲利。

分析師說，預期 S&P 500 年底目標在 3000 點。壓力主要來自貿易與國際政局風險。如果言辭交鋒消退，預期股市可望走高，且會快速上漲。

美國與中國官員定於下週在華盛頓進行中層談判。

土耳其情況，加上中美貿易發展，及錯綜的財報，使得華爾街本週震盪。道瓊本週每日均出現三位數走勢。

土耳其貨幣里拉兌美元於週一下跌至歷史低點，隨後反彈。週五，因擔憂華盛頓進一步制裁，里拉恢復跌勢。

美國警告土耳其，若不釋放美國牧師 Andrew Brunson，將進一步制裁。該警告使得里拉下跌約 3.7%。

土耳其總統艾爾多安掌控央行，亦使得里拉受到壓力。艾爾多安說，他希望利率停留低點，促使經濟高度成長，無視通貨膨脹大幅上升。

分析師說，通貨膨脹已近失控，央行不會大幅升息，加以抑制，里拉因而下跌，預期將持續下跌，直到升息。

土耳其災難的中心在於艾爾多安成了獨裁者，將他的政治意志強加到央行。

Applied Materials 股價大跌逾 7.5%，該公司公布會計年度第四季獲利預估較預期疲弱。Nvidia 股價下跌 4.9%，該公司營收預估，讓投資人感到失望。