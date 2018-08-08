財政部對中韓不銹鋼冷軋鋼品 展開反傾銷稅調查 最快明年4月有結果

財政部今 (8) 日公告，對自中國大陸、韓國產製進口不銹鋼冷軋鋼品課徵反傾銷稅案，展開落日調查，而若依照公告和調查的程序估算，是否對中韓繼續課徵反傾銷稅，最快明年 4 月有結果。

財政部表示，自 2013 年 8 月 15 日起，對自中國大陸及韓國產製進口不銹鋼冷軋鋼品課徵反傾銷稅，課徵期間至 2018 年 8 月 14 日屆滿 5 年，財政部依平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法規定，在 2018 年 1 月 9 日公告，國內同類貨物產業代表若認為有繼續課徵必要，可以在公告隔日起 1 個月內提出申請。

而原案申請人燁聯鋼鐵及唐榮鐵工廠在 2018 年 2 月 8 日提出繼續課徵的申請。

財政部進一步說明，本案申請人具備國內產業代表性，根據其提供的資料，可合理懷疑若停止對涉案進口貨物課徵反傾銷稅，傾銷及損害將繼續或再度發生，所以經過財政部關稅稅率審議小組 7 月 25 日第 8 次會議，決議進行調查。

根據規定，對自中國大陸及韓國產製進口不銹鋼冷軋鋼品課徵反傾銷稅一案，財政部應自公告進行調查日起，6 個月內完成調查認定，並通知經濟部；經濟部應自公告進行調查日起，展開調查，於接獲財政部通知隔日起 2 個月內完成認定，並通知財政部。

而財政部在接獲經濟部通知隔日起 10 日內，提交財政部關稅稅率委員會審議，並針對是否繼續課徵反傾銷稅，作最終的認定。若以今日公告估算，對於中韓是否繼續課徵反傾銷稅，最快明年 4 月才會有結果。