三大法人賣超81億元 外資期現貨偏空操作 大立光遭外資連7賣

台股今 (17) 日開高走低，終場小漲 7.06 點、0.07%，收在 10690.96 點，成交值 1266.37 億元，周線收跌 292.72 點。三大法人合計賣超 81.15 億元，已連續 7 個交易日賣超，其中外資賣超 59.57 億元，投信買超 8.37 億元，自營商賣超 29.56 億元。期貨部分外資大減 3199 口多單，外資期現貨同步偏空，個股方面大立光連 7 日遭到外資賣超，英業達則持續獲得外資買超。

台股早盤受美股道瓊指數大漲 396 點激勵反彈，上攻 73 點，不過尾盤股王大立光、鴻海雙雙翻黑，終場漲幅收斂為 7.06 點；台指期外資多單未平倉口數下降到 3.2 萬口，投信減碼空單 39 口，空單未平倉口數為 2.46 萬口，自營商大減空單 1395 張，空單未平倉口數為 6220 口。

電子三雄大立光今日盤中翻黑，連續 7 日遭外資調節，台積電、鴻海則重獲外資買超，買超張數分別為 1050 張及 2450 張，金融股新光金、富邦金、開發金皆遭外資出脫持股，被動元件族群國巨、華新科、奇力新及禾伸堂同步遭外資釋出。

外資集中市場今日賣超第 1 名為華邦電 12120 張，第 2 名中環 9556 張，第 3 名富邦上証正 2 為 8345 張，第 4 名華新 8196 張，第 5 名華航 7360 張，第 6 名元大滬深 300 正 2，賣超 7032 張，第 7 名富邦 VIX 為 6828 張，第 8 名旺宏，賣超 6365 張，第 9 名緯創，賣超 5096 張，第 10 名技嘉，賣超 4954 張。

外資今日買超第 1 名為元大台灣 50 反 1，買超 23294 張，第 2 名友達，買超 15870 張，第 3 名群創，買超 7525 張，第 4 名統一，買超 6469 張，第 5 名為英業達，買超 4178 張，第 6 到 10 名分別是亞泥，買超 3822 張；綠能，買超 3702 張；臺企銀，買超 3683 張；遠東新，買超 3271 張；國泰金，買超 2984 張。

投信今日賣超第 1 名為鴻海，賣超 1771 張，第 2 名大成鋼，賣超 1217 張；買超第 1 名為金像電 4080 張，第 2 名為中鴻 3612 張，第 3 名為亞泥 2392 張，第 4 名為英業達 1731 張，第 5 名為國喬 1721 張，第 6 名台泥 1645 張，第 7 名中鋼 1238 張，第 8 名世界 1100 張。

自營商今日賣超第 1 名為南亞 3179 張，第 2 名為中鴻 1988 張，第 3 名為欣興 1575 張，第 4 名為 英業達 1564 張，第 5 名為鴻海 1243 張，第 6 名群創 1226 張，第 7 名華邦電 1200 張，第 8 名華新科 1198 張，第 9 名晶電 1027 張；自營商今日買超第 1 名為燿華 1400 張。

元富投顧總經理劉坤錫表示，台股再度失守年線，未來指數若能站回年線，盤勢將可望進入震盪盤堅格局，否則將是整理盤，國際情勢留意美中貿易等後市，而未來蘋果出貨潮帶動，蘋概股有望重回盤面主流，被動元件目前籌碼尚未穩定，走向仍不明朗。