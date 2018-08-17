【富蘭克林】國際局勢變化引調節賣壓 台股待主流類股浮現

美中重啟談判釋貿易衝突和緩契機，激勵道瓊工業指數創 4 個月來最大漲幅，17 日台股開高，半導體權值、塑化、金融持穩，早盤光學大廠延續填息氣勢，跌深被動元件表現強勁，加權指數一度收復 10,700 點，不過午盤後調節賣壓湧現，主要反彈個股翻黑，加權指數終場漲幅收斂收 10,690 點。

富蘭克林華美投信表示，本周台股明顯受到國際局勢干擾，大幅修正回測年線支撐後目前尚未站回，技術面不利多方。過去一段時間外資在期貨市場偏多操作，帶動現貨表現支撐加權指數強勢表現，但周間大減多單且賣超現貨偏空操作，美元指數攀高造成使外資撤出新興市場壓力，後續持續觀察立場變化。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，16 日中國商務部宣布由副部長王受文於 8 月下旬赴美協商經貿議題，雖未來仍有美國貿易書面意見徵詢結果的不確定因素，但已給予市場喘息空間，美股大漲後台股開高反應，今年第 4 度於年線附近獲支撐反彈跡象，不過量能推升幅度有限，光學、被動元件反彈力道不足，在技術線型弱勢下，操作宜偏謹慎。

目前盤面缺乏強勢主流類股，亦未見上半年資金湧入偏短線族群拉抬的多頭氛圍，暫以個股反彈表現為主。周書玄指出，上半年由內資支撐起的漲價概念股獲利賣壓猶存，大幅修正後不利估值修復，被動元件長線需求端提升，但走勢與財報脫鉤，簽訂長約使市場認為漲價趨勢趨緩，未來要複製上半年表現或有難度，目前以區間走勢看待。電子股旺季仍看蘋概股表現，就目前市場資訊來看，今年蘋果新機改款幅度不大，除銷量是一大考驗，零組件價格調整對台廠供應鏈獲利是潛在威脅，須留意第 3 季財報。

美方貿易書面意見徵詢期延長至 9 月初，電子產品受影響狀況有待進一步資訊確認，富蘭克林華美傳產基金經理人楊金峰建議，近期可布局較不受美中貿易協商變數干擾的類股，如原油價格近一年呈偏多格局，塑化廠低價原料庫存有利差優勢，報價反映上游原物料上漲，整體獲利持續改善；電機類、其他類的利基型領導業者營運穩健，醫材需求成長且不易受貿易戰干擾。而考量人民幣走勢，目前並避開營收、毛利率受匯兌壓力的中概股企業。

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