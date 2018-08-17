艾美特-KY盼下半年毛利提升 今年全年營收可望維持去年水準

艾美特 - KY(1626) 下午應交易所之邀舉行業績說明會，今年 6 月甫上任的董事長兼集團總經理史瑞斌表示，艾美特今年及明年將處於調整期，下半年儘管為淡季，但在體質逐步調整下，盼毛利率可向上挑戰 18%，今年整體營收也將維持去年百億元水準。艾美特上半年合併營收 65.63 億元，年增 6.47%，毛利 16%，較去年同期下滑 3 個百分點，主要為原物料上漲及銷售不如預期，營業費用則因運費增加，營業利益 0.33 億元，稅後淨損 0.1 億元，年減 106.61%，每股虧損 0.07 元。



以第二季來看，中國銷售較去年同期成長 32%，歐美也成長 23%，東北亞則下滑 47%。營收比重來看，中國占 70%，東北亞及歐美則分別達 15%。



以產品比重上來看，電扇約占營收 60%、電暖器 30%，其他小家電 10%。艾美特一年電扇銷售量約 1400-1600 萬台，電暖器約 700-800 萬台。



有鑒於上半年業績表現不理想，史瑞斌表示，將成立投資評估小組開源節流，今年及明年處於公司調整期，目標明年可以轉盈。



採取措施上，史瑞斌指出，下半年第一個政策就是審慎評估資產的採購，包括設備及模具等。第二是人力盤點，要求人均產值的效率。第三是資源整合，內外銷資源整合、共享。尤其中國調漲基本工資，從去年 7 月的 2130 人民幣至今年 8 月調漲到 2200 人民幣，對人事成本提升，這也是公司要去調整方向。



展望下半年，史瑞斌坦言，下半年本來就是產業淡季，不過公司會做人力上調整、部門整合及費用改善，盼下半年營運可望優於往年同期，毛利率也將可回升至 18% 左右，今年全年營收可望維持去年水準。