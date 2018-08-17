丁二烯漲勢平穩 台橡上半年EPS 0.76元 印度廠持股比重提升至5成

上半年丁二烯波動和緩，有利於合成橡膠原料採購，加上印度廠轉盈，台橡 (2103) 上半年稅後淨利 6.28 億元，年增率 1.36 倍，每股盈餘 0.76 元，印度汽車工業蓬勃發展，輪胎相關原料需求成長，對印度廠持股比重由原先 3 成提升到 5 成。油價走高到 70 美元，丁二烯報價和緩由 1400 美元附近，走高到 1700 美元，原料緩步走揚且波動度平穩，有利於合成橡膠原料採購，台橡第二季毛利率持穩在 12.65%，單季稅後盈餘 3.92 億元，每股盈餘 0.47 元。



台橡合成橡膠年產能約 65-66 萬噸 (BR 為 25 萬噸、SBR 年產能約 45 萬噸)，輪胎應用占七成，就成本結構來看，BR 對丁二烯約為 1 比 1，ESBR 而則是降為 1 比 0.7 左右，台橡對丁二烯每年需求量約 48 萬噸左右。



台橡印度合資廠於 2014 年投產，去年通過固特異認證，平均開工率提升到 8-9 成高檔，全年營收約 1.54 億美元，順利轉盈，獲利約 1100 萬美元左右，該廠年產能約 12 萬噸，持股比重由 3 成提升到 5 成。